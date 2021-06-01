Рамзан Кадыров стал самым богатым главой региона в России

Декларация политика быстро растет уже два года подряд Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Рамзан Кадыров за 2020 год заработал больше, чем другие главы региона в России. Это свидетельствует сравнительный анализ деклараций.

Руководитель Чечни за год заработал более 381 млн рублей. В 2019 году он задекларировал доход в 148 млн рублей. Супруга политика - Медни Кадырова - получила 1,5 млн рублей. Откуда такой источник средств у политика - не уточняется.

В собственности у семьи два земельных участках, совокупная площадь которых - более трех гектаров, дом в 2,3 тысяч квадратных метров и квартира в 209 квадратных метров. Машин у Кадыровых нет.

Второй по годовому доходу среди глав регионов России - руководитель Марий Эл Александр Евстифеев. Он задекларировал 84,7 миллиона рублей, полученных за счет продажи земельного участка, жилого дома, бани, двух квартир, машино-мест и гаража. Третий - губернатор Московской области Андрей Воробьев (79,8 млн рублей), глава Липецкой области Игорь Артамонов (69,2 млн рублей) и губернатор Красноярского края Александр Усс (30,1 млн рублей).

Отметим, что доход Рамзана Кадырова растет два последних года. Еще в 2018 году он заработал 7,5 млн рублей, а через год показатель вырос почти в 20 раз. Как сообщал пресс-секретарь политика, в прошлых декларациях глава Чечни не указывал доходы от призовых, полученных со скачек.

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