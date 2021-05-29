Глава Чечни пообещал покинуть пост, если блогер выиграет у его 13-летнего сына в боксе

Чеченский лидер уверен в победе сына Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рамзан Кадыров пообещал чеченскому блогеру Тумсо Абдурахманову оставить пост главы республики, если последний выиграет его 13-летнего сына Адама в спортивном состязании. Вероятно, речь шла про бокс, которым Кадыров-младший занимается профессионально.

- Если тебя один на один побьет тот, кто называет тебя мешком, напишу заявление и уйду с должности главы республики, - обратился Кадыров к сыну во время прямого эфира в соцсети. - Это его [Абдурахманова] мечта. И мы исполним его мечту.

На этих словах чеченский лидер громко засмеялся. А говорил все это, заметим, собирая первый в этом году собственный урожай клубники с семьей.

- Он считает, что из меня не получится спортсмен. А я и не хочу становиться спортсменом. У меня есть сотни тысяч спортсменов. И блогеров достаточно, - пошутил Кадыров.

Тумсо от поединка отказался. Взамен предложил провести дебаты. Сам разговор, предположительно, возник из-за критики боя Адама Кадырова с Асланом Биттировым из Кабардино-Балкарии, что состоялся в апреле.

Победу сына главы Чечни тогда некоторые назвали «странной» после публикации видео с турнира в сети. Как следует из ролика, викторию присудили, когда соперник во втором раунде стал активно наносить удары. Судья просто разнял бойцов и начал десятисекундный отчет. Аслану Баттирову рефери зафиксировал нокдаун. И хотя он твердо стоял на ногах и даже не касался ковра, его секунданты выбросили на ринг белое полотенце, что означает признание поражения.

Блогер Тумсо Абдурахманов тогда заявил, что бой вышел нечестным. Сказал, ему показалось, будто происходящее на ринге понимали все, кроме Биттирова и двух спортивных комментаторов. Последние, по его мнению, даже не сумели скрыть своего удивления, находясь в прямом эфире.

Но отец победителя уверен, на ринге произошла опасная ситуация.

- Если судья видит, что удар пришелся в глаз, он должен остановить поединок, не важно, чей это сын, - высказался Рамзан Кадыров.

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