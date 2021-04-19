Победа сына Кадырова в боксерском поединке в Чечне озадачила фанатов

Сын главы Чечни победил на Международном турнире. Фото: кадр видео.

Неоднозначную реакцию вызвала у фанатов победа 13-летнего Адама Кадырова, сына главы Чечни. Боец клуба «Ахмат» Адам Кадыров одержал победу в бою на Международном турнире по профессиональному боксу «Время Легенд VI: Спецоперация», который состоялся еще 8 апреля. После того, как видео поединка Адама Кадырова (в черных трусах) и Аслана Баттирова (в синих трусах) из КБР разошлось по социальным сетям, у фанатов появились вопросы. Победу юного бойца клуба «Ахмат» назвали «странной».

Дело в том, что победу сыну Рамзана Кадырова присудили после того, как его соперник проявил чрезмерную активность. Произошло все во втором раунде поединка. Соперники устроили размен ударами, но судья разнял молодых бойцов и начал десятисекундный отсчет.

Боец Баттиров держался на ногах и вполне мог продолжать бой, но рефери зафиксировал нокдаун. Хотя боец не падал и даже не касался ковра. Удивило и то, что следом секунданты Аслана выбросили на ринг белое полотенце, что означает признание поражения.

Ни Баттиров, ни комментаторы турнира не поняли, что произошло и назвали решение судьи «довольно непонятным». Действия рефери остались непонятны и тем, кто позже пересматривал бой в записи.

- Ну бился нормально, но вот победа... сомнительно, в последнюю минуту он нахватал столько, что судья остановил бой, но почему-то открыл счёт сопернику! - недоумевают фанаты.

Тем не менее, Адаму Кадырову присудили победу техническим нокаутом и вручили пояс.

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