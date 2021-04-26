Глава федерации бокса КБР объяснился за свои слова о бое сына Кадырова

Фото: личная страница Нажмудина Бербекова в соцсети

Руководитель Федерации бокса Кабардино-Балкарии написал у себя в Instagram, что его слова из интервью по поводу нашумевшего поединка между Адамом Кадыровым (сыном главы Чечни) и Асланом Биттировым неправильно поняли. Нажмудин Бербеков заявил, что не называл бой подставным и посоветовал найти совесть журналистам, исказившим его слова.

- Это был любительский бой, где они оба показали хорошее мастерство, - уточнил Бербеков. - Но в спорте всегда бывает победитель и проигравший.

Он также подчеркнул, что бой - детский, а значит ни о каком "подставном" варианте турнира и речи быть не может.

- Вся эта шумиха вокруг данного турнира ничего хорошего не несет, на мой взгляд, - добавил Бербеков и выразил надежду увидеть вживую реванш в качестве секунданта бойца из КБР.

Честной победу Адама Кадырова признали спикер парламента ЧР Магомед Даудов и бывший боец UFC Хамзат Чимаев Фото: СОЦСЕТИ

Обсуждаемый в сети турнир "Время легенд 6" прошел еще в начале апреля и завершился победой 13-летнего Адама из чеченского клуба "Ахмат". Итог боя некоторые назвали "странным", потому что победу сыну Рамзана Кадырова присудили, когда его соперник твердо стоял на ногах и бросал в сторону Адама Кадырова удар за ударом. Судья же разнял бойцов и начал десятисекундный отсчет, засчитав нокдаун. Еще что озадачило, так это брошенное на ринг белое полотенце секундантом Биттирова, что означает признание поражения. По ошибке синего угла (угол бойца из Кабардино-Балкарии) назначили реванш.

- Зачем синий угол выбросил полотенце, я разберусь, - пообещал руководитель Федерации бокса КБР.

Сам победитель сказал, что готов повторить успех. Его отец - Рамзан Кадыров, прокомментировал произошедшее в шуточной форме, обратившись к Адаму с вопросом "Где ты берешь деньги на договорные турниры?".

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Адам готов дать реванш своему сопернику (подробнее)