"Где берешь деньги на договорные турниры?": Кадыров высказался о спорной победе сына

Фрагмент боя

Рамзан Кадыров оценил победу сына Адама в боксерском поединке. Свой комментарий глава Чечни дал в прямом эфире. По мнению политика и отца бойца, на ринге произошла опасная ситуация.

- Если судья видит, что удар пришелся в глаз, он должен остановить поединок, не важно, чей это сын, - уверен Кадыров.

Также руководитель республики назвал обсуждение поединка "черным пиаром". И иронично спросил у сына: "Где ты берешь деньги на договорные турниры?"

Поддержали Адама спикер парламента ЧР Магомед Даудов и бывший боец UFC Хамзат Чимаев. Первый точь-в-точь повторил слова Рамзана Кадырова, отметив, что дети не должны драться до травм.

Адам Кадыров с Магомедом Даудовым и Хамзатом Чимаевым

- Когда секундант выбросил полотенце, судья, соответственно, принял решение остановить бой, - заявил Даудов.

Сам Адам Кадыров уже заявил, что готов дать реванш своему сопернику из Кабардино-Балкарии - Аслану Баттирову. Он уверен, что сможет повторить успех, и советует делать ставки на него.

- Я хотел присмотреться в первых двух раундах, а в третьем атаковать, но бой остановили. Я не доволен этим. Я готов дать реванш. Кто сомневается - делайте ставки, я вам покажу! - сказал юный спортсмен в эфире ЧГТРК «Грозный».