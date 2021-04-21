Сын Кадырова согласился на реванш после критики его победы в боксерском поединке

Сын главы Чечни проведет еще один поединок, чтобы доказать свою победу. Фото: стоп-кадр с записи боя

Сын главы Чечни Адам Кадыров принял решение провести реванш с соперником Асланом Биттировым, чтобы доказать свою победу в боксерском поединке. Его раскритиковали за бой, который прошел 8 апреля. По мнению критиков, рефери и судьи подыграли 13-летнему спортсмену.

Однако, по словам спикера правительства республики Магомеда Даудова, бой был честным. Правила детского боя несколько отличаются от профессиональных нормативов: рефери может начать отсчет к нокдауну, когда соперник получает серьезный удар. Это нужно для сохранения здоровья детей - они не должны драться до травм.

- А когда секундант выбросил полотенце, соответственно, принял решение остановить бои , - заявил Даудов.

Напомним, "КП-Северный Кавказ" подробно писала про поединок сына Кадырова и реакцию зрителей.

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