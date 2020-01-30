"Теперь они любят искусство": Кадыров показал своих сыновей, участвовавших в боях MMA в детском возрасте

Три года назад Рамзана Кадырова критиковали за то, что он выпустил своих сыновей, которым не было и 11 лет, на бой по правилам MMA. В рамках турнира "Grand Prix Akhmat-2016" 10-летний Ахмат, 9-летний Зелимхан и 8-летний Адам подрались со своими ровесниками. Зрелище не понравилось российскому бойцу MMA Федору Емельяненко, который тогда написал в своем Instagram-аккаунте:

- Детям до 12 лет не просто нельзя драться - им даже смотреть турниры ММА нельзя! То, что происходило на турнире в Грозном, недопустимо, это нельзя оправдывать! Меня очень сильно возмущает тот факт, что за всем этим наблюдал Рамзан Кадыров.

Показательные бои детей в Грозном.4 октября в столице Чечни, Грозном прошел турнир по смешанным единоборствам «Ахмат». В рамках турнира, за которым наблюдал глава Чечни, прошли «показательные поединки» детей.

И правда, согласно правилам смешанных единоборств, в клетке можно драться только с 12 лет. Тогда Рамзан Кадыров жестко ответил на реакцию "русского богатыря".

- Хотя бы раз приехал в Чечню, посмотрел, как мы проводим турниры и развиваем спорт. А так его заявления вызывают ряд вопросов, - написал глава республики в своих социальных сетях.

Конфликт разросся до предела, и высказываться пришлось даже пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Он отметил, что если фрагменты детского нокаута были показаны по телевидению, то это служит поводом для проверки. Но никаких нарушений в организации боев найти детскому омбудсмену в Чечне не удалось.

И спустя больше трех лет Кадыров решил показать, что стало с его детьми после того скандального поединка. Лидер региона помнил о критике турнира и решил доказать примером, что его противники в дискуссии не правы:

- Сила, уверенность в своих возможностях, развитый интеллект, способность преодолеть любые препятствия, готовность помочь ровесникам. Кроме того, спорт положительно воздействует на учебу. Мальчики отлично учатся, изучают языки, любят искусство, - написал руководитель Чечни на своей странице во ВКонтакте.

Как выяснилось, после показательных выступлений мальчики не бросили смешанные единоборства. С ними занимается Абдул-Керим Эдилов, бывший чеченский боец UFC. Видео с тренировки Кадыров прикрепил к своему посту. Сейчас каждый из них, кроме 11-летнего Адама, может выступать в клетке.

Дети Кадырова спустя три года после скандального боя.Видео: пресс-служба главы Чечни

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