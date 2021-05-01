Доход вырос вдвое: за год Рамзан Кадыров заработал более 380 миллионов рублей

Кадыров обнародовал доход за минувший год. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров обнародовал доходы. За год он заработал 381,19 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные, указанные в декларации, размещенной на сайте главы ЧР.

Доход чеченского лидера вырос вдвое - в прошлом году было задекларировано 147,99 млн руб.

Тем временем, доходы его супруги уменьшились. В 2020 году указывается 1, 59 млн рублей, а в 2019 – 2, 45 млн рублей.

Кадыров воспитывает 11 несовершеннолетних детей, годом ранее указывалось 12 несовершеннолетних.

Согласно декларации, у Кадырова имеется два земельных участка площадью 3668 и 28 361 кв. м и дом площадью 2344,3 кв. м. У его жены Медни Мусаевны – квартира площадью 209,8 кв. м. Машины у главы Чечни как не было, так и нет — политик пользуется рабочим транспортом.

Источник дохода главы Чечни не называется. Не исключено, что в декларацию, как и годом ранее, включены призовые. У него множество лошадей, которые участвуют в скачках и занимают призовые места, принося своему хозяину серьезные суммы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Доходы Рамзана Кадырова за последний год выросли в 20 раз, его супруги — в 40 раз

Чеченский лидер обзавелся новым земельным участком, но так и не купил машину (подробнее).