Доходы Рамзана Кадырова за последний год выросли в 20 раз, его супруги — в 40 раз

Доходы главы Чечни Рамзана Кадырова выросли почти в 20 раз Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Доходы Рамзана Кадырова за последний год выросли почти в 20 раз, а его супруги Медни Мусаевны — в 40. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте главы и правительства региона. Кроме того, чеченский лидер успел приобрести новый участок, но так и не купил себе машину. Подробности в публикации «КП - Северный Кавказ».

Согласно официальным сведениям, за 2019 год глава Чечни заработал 147 997 849 рублей. Для сравнения, в 2018 году Кадыров обогатился лишь на 7 581 174 рублей, что в 19,5 раз меньше. Как сообщал пресс-секретарь политика, в прошлых декларациях Рамзан Ахматович не указывал доходы от призовых.

Дело в том, что у чеченского лидера есть множество лошадей, часть из которых подарено коллегами и жителями республики. Они участвуют в скачках и занимают серьезные призовые места. Так, в 2019 году скакун Норт Америка заработал 23,5 миллиона рублей, выиграв заезд на скачках Al Maktoum Challenge. Однако информации о том, что теперь доходы лошадей Кадырова включены в годовой отчет, нет.

Возвращаясь к декларации за 2019 год, нужно поздравить главу Чечни с новым приобретением. В его владении появился третий земельный участок площадью 28 361 квадратный метр. Кроме того, за последний год в 40 раз больше начала зарабатывать супруга чеченского лидера Медни Мусаевна — 2 456 321 против 60 000 рублей в 2018 году.

В остальном у Рамзана Кадырова все по-старому. Во владении семьи по-прежнему находится огромный особняк площадью 2 344 квадратных метра, а в пользовании — дом на 300 квадратов. Машины у главы Чечни как не было, так и нет — политик пользуется рабочим транспортом. В Instagram частенько появляются ролики о том, как чеченский лидер водит автомобиль, слушает национальную музыку и добродушно здоровается с дорожными полицейскими.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Породистый скакун принёс Рамзану Кадырову почти 25 миллионов рублей

Породистый скакун Норт Америка, принадлежащий главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, выиграл состязание в Дубае и принёс своему владельцу 23 миллиона 450 тысяч рублей (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пресс-секретарь Кадырова прокомментировал новость о его многомиллионных доходах от скачек

По подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией, за 4 года глава Чечни заработал на скачках 98 млн рублей. В собственности Рамзана Кадырова 128 скакунов. Они участвуют в забегах на ипподромах Франции, Чехии, Германии, ОАЭ и России (подробности).