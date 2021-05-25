Нурмагомедов отказался от 100 млн долларов за бой с Мейвезером

Хабиб Нурмагомедов не хочет нарушить обещание, данное матери Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хабиб Нурмагомедов отказался от 100 миллионов долларов за бой с непобежденным боксером Флойдом Мейвезером-младшим. Дагестанец не принял предложение из-за обещания больше не драться, которое он дал матери. Об этом рассказал агент Али Абдель-Азиза в интервью Sportskeeda.

- Сто миллионов долларов, спросите Флойда, спросите кого угодно. Хабиб сказал: "Нет, я ушел. Я сказал маме, что завершил карьеру, и я сдержу слово перед ней. Если моя мать скажет мне снова драться, возможно, я и сделаю это, но прямо сейчас она этого не говорила". Хабиб - мусульманин. Мы очень уважаем своих матерей и не можем попасть на небеса без разрешения матери, - цитирует менеджера издание.

Решение о завершении карьеры Нурмагомедов озвучил после боя с Джастином Гейджи. В том поединке спортсмен в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, который он получил после победы над Элом Яквинтом. В общей сложности в смешанных единоборствах дагестанец провел 29 боев. Он так и остался непобежденным: восемь поединком были завершены нокаутом, 11 - сдачей соперника.

Сейчас титул чемпиона UFC в легком весе у бразильца Чарльза Оливейры, который в рамках UFC 262 нокаутировал американца Майкла Чендлера.

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