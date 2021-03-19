Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов публично заявил о завершении спортивной карьеры. Сразу после промоушн назначил титульный бой за пояс. Кто будет следующим чемпионом UFC после Хабиба - решат американец Майкл Чендлер и бразилец Чарльз Оливейра.

Майкл Чендлер (сверху) и Чарльз Оливейра (снизу). Фото: ufcrussia

Поединок состоится 16 мая в рамках UFC 262. Чендлер провел 27 боев, из которых пять проиграл. А Оливейра уступил в восьми поединках из 38.

Перед уходом Нурмагомедов провел прощальный ужин с главой UFC.

- Дана Уайт, большое тебе спасибо, брат, и всей команде UFC за возможность проявить себя. Вы, ребята, навсегда изменили жизнь многих благодаря этому виду спорта. Дана, я никогда не забуду твоего отношения ко мне, мой отец не забыл, и мои сыновья будут помнить тебя, - написал Хабиб в социальных сетях.

Фото: личная страница героя публикации в сети

Также он попросил болельщиков понять его решение уйти.

Впервые об уходе из UFC Нурмагомедов заявил после последнего боя с Джастином Гэтжи на UFC 254. По его словам, этот поединок был прощальным, поскольку о завершении карьеры его попросила мать.

Сейчас чемпион UFC в легком весе тренирует других бойцов. Так, он готовил Ислама Махачева к бою на турнире по смешанным единоборствам UFC 259.

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