«Надеюсь, вы примете и поймете мое решение»: Хабиб Нурмагомедов завершил спортивную карьеру

Фото: личная страница героя публикации в сети

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что официально завершил карьеру и поблагодарил главу организации Дану Уайта.

— Это был хороший ужин с замечательными людьми. Дана Уайт, большое тебе спасибо, брат, и всей команде UFC за возможность проявить себя. Вы, ребята, навсегда изменили жизнь многих благодаря этому виду спорта. Дана, я никогда не забуду твоего отношения ко мне, мой отец не забыл, и мои сыновья будут помнить тебя, — написал Хабил на своей странице в Инстаграм.

Он добавил, что у него вчера «был настоящий разговор между настоящими мужчинами».

Также спасибо всей команде, партнерам и всем болельщикам:

— Надеюсь, вы примете мое решение и поймете меня, — обратился Нурмагомедов к пользователям сети.

А до этого глава UFC Дэйна Уайт заявил, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.

Фото: личная страница героя публикации в сети

— Он стопроцентно официально на пенсии. Было невероятно смотреть, как ты работаешь, спасибо тебе за все, наслаждайся всем тем, что будет дальше, мой друг, — написал Уайт.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что дагестанский боец, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов осенью прошлого года заявил о завершении спортивной карьеры. Об этом спортсмен сообщил после поединка с Джастином Гэтжи на UFC 254, который для Хабиба снова стал победным. Сейчас Нурмагомедов выступает в роли тренера. Он готовил Ислама Махачева к бою на турнире по смешанным единоборствам UFC 259.

Возвращаться в октагон Нурмагомедов не планирует и все свободное от тренерской деятельности время посвящает исполнению своих мечтаний. Так, оказалось, что боец крайне неравнодушен к футболу и вполне допускает, что может стать профессиональным игроком. Звезду единоборств уже пригласили несколько клубов, в числе которых «Милан», но мечтает Хабиб о другом — сыграть за «Спартак», команду, которую любил его отец.