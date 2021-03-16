«Я как-будто сидел в тюрьме»: Нурмагомедов распробовал жизнь простого человека

Нурмагомедов побывал в городе мечты. Фото: страница героя публикации в соцсетях

Дагестанский боец, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов осенью прошлого года заявил о завершении спортивной карьеры. Об этом спортсмен сообщил после поединка с Джастином Гэтжи на UFC 254, который для Хабиба снова стал победным. Сейчас Нурмагомедов выступает в роли тренера. Он готовил Ислама Махачева к бою на турнире по смешанным единоборствам UFC 259.

Возвращаться в октагон Нурмагомедов не планирует и все свободное от тренерской деятельности время посвящает исполнению своих мечтаний. Так, оказалось, что боец крайне неравнодушен к футболу и вполне допускает, что может стать профессиональным игроком. Звезду единоборств уже пригласили несколько клубов, в числе которых «Милан», но мечтает Хабиб о другом — сыграть за «Спартак», команду, которую любил его отец.

Тем не менее, пока серьезных шагов в этом направлении боец не делает, а просто наслаждается жизнью. На днях Хабиб исполнил свою давнюю мечту — побывал в Сан-Франциско. Как признался спортсмен, мечтал он об этом долгих девять лет и вот, наконец, ему удалось в полней мере насладиться исполнением одного из своих заветных желаний.

- С 2012 года я просто мечтал попасть в этот город ( SF ) без подготовки к своему бою и без никакой диеты, просто прогуляться и насладиться хорошей едой, - поделился с фанатами Нурмагомедов на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Всемирно известный боец, на счету которого нет ни одного поражения, сравнил свою прошлую жизнь с тюремным заключением:

- Оказывается, я как будто бы сидел в тюрьме, - сообщил Хабиб, отметив, что «хорошо не являться действующим спортсменом».

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