«Я — зубастик, как Роналду»: Хабиб Нурмагомедов рассказал о страхах Криштиану и о мечте сыграть за «Спартак»

Хабиб Нурмагомедов мечтает стать футболистом с мировым именем. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов всерьез увлечен футболом, плотно общается с мировыми спортивными звездами, и уже получил несколько заманчивых предложений от футбольных клубов из разных стран. О том, какие секреты хранят именитые футболисты, как стать чемпионом и за какую команду мечтает сыграть, Хабиб рассказал в мини-выпуске на канале «КраСава».

Жизнь чемпиона UFC в легком весе до недавнего времени была неразрывно связана с октагоном, боями, победами. В октябре прошлого года боец заявил о завершении карьеры. Последний бой Хабиба стал первым и последним после смерти отца. В последнее время Нурмагомедов много времени уделяет тренерской деятельности. Сейчас он готовит к бою Ислама Махачева на турнире по смешанным единоборствам UFC 259 и .. играет в футбол, мечтая завоевать чемпионский титул. Но уже в другом виде спорта. Бои Хабибу наскучили.

- Что-нибудь интересное хочу попробовать, потому что в ММА мне скучно стало. Хочу конкуренцию реальную, - говорит Нурмагомедов.

Хабиб очень тесно общается с именитыми футболистами, в числе которых Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович.

«ЛУЧШИЙ ПАРЕНЬ ИБРАГИМОВИЧ»

Ибрагимовича Хабиб включил для себя в ТОП-10 и очень дорожит общением. Перед последним боем Хабиба Златан прислал ему мотивационное «голосовое»:

- Брат, как ты, все хорошо? Я устал после игры, но опыт помогает, и я очень много работаю. Люди не видят, как я работаю, они видят только, как я играю в матчах. Я верю в тяжелую работу и в то, что она всегда дает результат (…) - Ты сокрушаешь людей не потому, что тебе это дано свыше или тебе везет, а потому что ты усердно трудишься. Нет, нет, нет, нет – потому что ты это ты, - сказал Златан, пообещав посмотреть последний бой.

Войс был назван «лучшей психологической вещью», которую он слышал за всю жизнь:

- Для меня эта была невероятная мотивация перед боем, - сказал Хабиб, назвав Златана «лучшим парнем в истории».

Именно Златан, по словам бойца, не так давно сделал ему предложение играть за «Милан». Зовут его и в «Аль-Васл», эмиратский футбольный клуб из Дубаи — единственный профессиональный клуб в Эмиратах.

- Европа, Турция, Эмираты. Мало что ли? - смеется боец-футболист.

Болеет Нурмагомедов и за российский футбол.

- Я практически все матчи смотрю, когда наши играют. Болею. Переживаю. Хочется, чтобы наш футбол в топ-8 вошел, - делится Хабиб.

«РОНАЛДУ МЕЧТАЛ О ПРОСТЫХ БУТСАХ...»

Среди именитых друзей Хабиба значится и Криштиану Роналду, которого боец поставил в списке лучших футболистов на первое место.

- Мы с Роналду постоянно переписываемся, общаемся, дискутируем, - говорит Хабиб.

По словам бойца, Роналду мечтает, чтобы его сын превзошел его и переживает, что его желание не осуществится.

- В его возрасте Криштиану мечтал о простых бутсах. У его сына же есть все. Голод движет человеком. Нужна мотивация. Нужно стремление. А когда у тебя есть все, тяжело находить мотивацию, - говорит Хабиб. - Такой человек, как Роналду, никогда не будет довольствоваться двумя-тремя титулами. На днях он выиграл уже 31-й титул. Он в истории больше всего голов забил. Я думаю, что он еще минимум два-три сезона будет бомбить.

Себя же чемпион UFC в возможной футбольной карьере видит «старым Роналду», которого считает «зубастиком»:

- Я бы поставил себя на место «старого» Роналду — зубастика. Я с ним виделся через месяц после операции, когда получил серьезную травму. Он мне тогда сказал, что после подобной травмы он вернулся и стал чемпионом мира. У меня схожая история. Даст Бог я тоже стану таким же чемпионом, - мечтает Хабиб.

«ОТЕЦ ХОТЕЛ БЫ...»

В российском футболе Нурмагомедов выделяет команду «Спартак» и мечтает дебютировать именно с ними, отмечая, что так «хотел бы отец»:

- «Спартак» - народная команда. Отец тоже хотел бы, чтобы я за «Спартак» сыграл. Для этого мне нужно полгода футбольных тренировок, я бы скинул килограммов шесть. Хотя не знаю, как сыграл бы. Не назвал бы себя супер-футболистом, но попробовать хотел бы, - подытожил мечтающий о футболе абсолютный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.