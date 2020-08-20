Наследник Нурмагомедова проведет бой с чемпионом UFC

Фото: ufc.com

Российский боец UFC Ислам Махачев проведет бой против экс-чемпиона промоушена бразильца Рафаэля дос Аньоса. Поединок состоится на турнире UFC 254, главным боем которого станет встреча Джастина Гэтжи и Хабиба Нурмагомедова.

Как и мечтал отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов, его самый перспективный воспитанник, Ислам Махачев медленно подбирается к титульному бою в легком весе. По замыслу легендарного тренера, дагестанский спортсмен должен быть готов сменить Хабиба в качестве чемпиона сразу после его ухода.

Исламу удалось получить достаточно сильного соперника — Рафаэль дос Аньос в 2015 году был обладателем чемпионского титула. Он завоевал пояс в бою с Энтони Петтисом, а в 2016 году утратил в поединке с Эдди Альваресом.

Бой Ислам Махачев — Рафаэль дос Аньос пройдет 24 октября 2020 года на UFC 254, который пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

«Подтягиваюсь всего 12 раз»: Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих слабостях

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в ходе большой пресс-конференции в Москве откровенно рассказал о своих слабостях и признался, что он подтягивается всего 12 раз. Оппонент дагестанца Джастин Гэйтжи ранее заявлял, что Нурмагомедов «считает себя безупречным», и собирался сыграть на этом. Однако именно это, по словам Хабиба, является глубоко ошибочным мнением (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Мне бы хотелось, чтобы меня ласкали»: Хабиб ответил на слова Гэйтжи о своей главной слабости

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на слова своего соперника Джастина Гэйтжи о своей главной слабости. В ходе открытой пресс-конференции в Москве дагестанец посмеялся над словами оппонента и заявил, что «хотел бы, чтобы его ласкали» (подробности).

КСТАТИ

«Помню, как он выносил меня из ванной»: Хабиб рассказал об отношениях с Гэйтжи

Дагестанский чемпион UFC Нурмагомедов рассказал о взаимоотношениях с будущим соперником Джастином Гэйтжи. По словам Хабиба, его оппонент помогал ему в самую трудную минуту и он ни в коем случае не собирается конфликтовать с ним перед боем (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он уснет»: Джастин Гэтжи нашел способ «вырубить» Хабиба Нурмагомедова

Соперник Хабиба Нурмагомедова, временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи назвал главную слабость дагестанского спортсмена. Он считает, что уверенность чемпиона сыграет против него. А он, за счет этого, сможет его «вырубить». Об этом американец заявил в беседе с корреспондентом MMA Fighting (подробности).