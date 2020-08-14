«Подтягиваюсь всего 12 раз»: Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих слабостях

Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих слабостях Фото: REUTERS

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в ходе большой пресс-конференции в Москве откровенно рассказал о своих слабостях и признался, что он подтягивается всего 12 раз. Оппонент дагестанца Джастин Гэйтжи ранее заявлял, что Нурмагомедов «считает себя безупречным», и собирался сыграть на этом. Однако именно это, по словам Хабиба, является глубоко ошибочным мнением.

— Вы знаете, я очень самокритичен и не считаю себя безупречным. Я вырос в семье, где ко мне не относились как к чемпиону мира, а как к бойцу, которому нужно совершенствоваться. У меня действительно много слабостей. Я, конечно, не буду все раскрывать. Но, например, я подтягиваюсь 12 раз. Я должен подтянуться 25-27 раз. Как отец говорил. И при чем в 6-7 подходов. Тогда у меня будет сила, чтобы делать в борьбе все, что я хочу и прижимать соперников к настилу, — заявил Нурмагомедов.

Недоволен Хабиб и своим жимом лежа. Чемпион признался, что хотел бы поднимать 120 килограммов 5-6 раз после тренировки и делать три подхода. Однако пока таких физических кондиций он не достиг.

— В этом смысле я считаю, что я слабый, — признался Хабиб. — Но когда я захожу в клетку и хватаю легковесов, честно сказать, я себя достаточно сильным чувствую. Если не в первом, то во втором раунде по физическим параметрам я чувствую себя на две головы выше, чем соперники. Так было с Порье, с Яквинтой, с Конором и так далее. Это все спортсмены одного, высочайшего уровня. И Джастин [Гэйтжи] находится на том же уровне. И не более. Поэтому я уверен в себе.

Хабиб Нурмагомедов сойдется в октагоне с Джастином Гэйтжи за пояс чемпиона UFC. Бой состоится 24 октября 2020 года, местом проведения, вероятнее всего, станет столица ОАЭ Абу-Даби.

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