Глава минобра Дагестана посоветовал водить школьников в СИЗО на экскурсии

Бучаев призвал педагогов усилить профилактические мероприятия со школьниками Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Дагестане Врио министра образования и науки республики Яхья Бучаев провел совещание с руководством районных и городских управлений образования. Во время встречи Бучаев прокомментировал вопиющий случай, который произошел 11 октября в школе №15 Махачкалы.

Напомним, там между учениками 9 класса началась потасовка. Словесная перепалка переросла в драку. Во время конфликта 15-летний юноша выхватил из кармана нож и ударил им 16-летнего оппонента. Удар оказался смертельным, парень скончался в больнице.

– ЧП в Лицее № 51 – это результат халатного отношения ответственных за воспитательный процесс работников. Заходите в школы без предупреждения, посмотрите, как дети общаются на переменах. Организуйте экскурсии в СИЗО для старшеклассников, вовлекайте детей с девиантным поведением в общественную деятельность. После этого ЧП мы многое должны пересмотреть, – заявил Бучаев.

Тем временем Врио первого замминистра Магомед Абидов сообщил, что при неэффективности принимаемых в школе мер и неблагоприятной обстановке можно организовать круглосуточное дежурство инспекторов в образовательных организациях.

— Главное — своевременное обращение директоров школ, — подытожил он.

Директор республиканского многопрофильного лицея-интерната Альбина Шутунова поделилась методиками организации воспитательного процесса и борьбы с девиантным поведением учащихся. Несмотря на то, что этот лицей для одаренных детей, некоторые его воспитанники состоят на внутришкольном учете.

— Согласно закону, торговые точки, где распространяются никотиносодержащие товары, должны находиться не ближе, чем в 100 метрах от входа в образовательные учреждения. Мы написали жалобы на магазины рядом с нами, где продаются электронные сигареты и табачные изделия. Дети могут попробовать их просто из интереса, — заявила Альбина Шутунова.

По ее словам, непросто выстраивать работу с родителями. Так как, многим из них свойственно идеализировать своих детей и не воспринимать замечания.

Заявление дагестанского чиновника вызвало бурное обсуждение в дагестанском сегменте социальных сетей и СМИ. Некоторые пользователи сети отметили: раньше детей водили на экскурсии на заводы и в музее, а сейчас вынуждены показывать быт арестантов.