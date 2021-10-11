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Происшествия11 октября 2021 15:22

После резни в махачкалинской школе против директора и главы охраны возбуждены дела

Девятиклассник зарезал одноклассника в разгар учебного дня
Елена БЕРГЕлена БЕРГ
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На месте ЧП в школе работают правоохранительные органы. Фото: СУ СКР по РД.

На месте ЧП в школе работают правоохранительные органы. Фото: СУ СКР по РД.

Следственные органы Дагестана возбудили ряд уголовных дел после того, как в махачкалинской школе №51 один из учеников получил смертельное ранение.

В отношении нападавшего, 15-летнего ученика, возбуждено уголовное дело об убийстве. Сразу после инцидента он был доставлен в Кировский отдел полиции, где подробно рассказал о том, откуда у него взялся нож и, что послужило причиной нападения на одноклассника.

Помимо этого, возбуждено еще три уголовных дела: два о халатности и одно об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Так, по данным СУ СКР по Республике Дагестан, фигурантами уголовного дела о халатности стало руководство школы - директор Владимир Ильясов и замдиректора по учебно-воспитательной работе Людмила Насруллаева. Еще одно дело УК РФ возбуждено в отношении руководства частного охранного предприятия, осуществлявшего охрану порядка в школе.

Директор школы Владимир Ильясов стал фигурантом уголовного дела. Фото: сайт лицея №51.

Директор школы Владимир Ильясов стал фигурантом уголовного дела. Фото: сайт лицея №51.

- На месте работают психологи, допрашиваются свидетели, проводятся иные необходимые следственные действия, - сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СУ СКР по Дагестану. - В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

Напомним, потасовка между учениками 9 класса произошла утром в понедельник, 11 октября 2021 года, в школе №51 в Махачкале. Словесная перепалка переросла в драку. 15-летний юноша выхватил из кармана нож и ударил им 16-летнего оппонента. Удар оказался смертельным, парень скончался в больнице.

Уже на допросе нападавший рассказал, что не собирался убивать одноклассника и не помнит, как нож оказался в его руке. Свои действия он объяснил состоянием аффекта.

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