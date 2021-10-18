АО «Успенский сахарник»: «Стабильность - результат работы каждого сотрудника»

В лучшие годы на полях агрофирм АО «Успенский сахарник» выращивается более 1 млн тонн собственной свеклы. Фото: АО «Успенский сахарник»

Ежегодно в начале октября отмечается День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности — профессиональный праздник для более чем 16 миллионов тружеников отрасли. В этом году он пришелся на 10 октября, а уже на следующий день глава государства провел совещание по вопросам научно-технического обеспечения развития агропромышленного комплекса. Говоря об успехах в реализации федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства, президент подчеркнул: «Критически важно, чтобы полученные результаты способствовали росту благополучия и укреплению здоровья наших граждан, качеству жизни на селе, служили созданию новых рабочих мест».

Сегодня мы рассказываем о предприятии, которое плодотворно работает над решением поставленных главой государства задач. Речь пойдет о ведущем предприятии сахарной отрасли России «Успенский сахарник», которому более 60 лет удается стабильно работать, производить сахар и выращивать сельскохозяйственные культуры. Зарплаты на предприятии — одни из самых высоких в отрасли. И еще на заводе и его агропредприятиях трудится немало семейных династий, успешно решается кадровый вопрос. О производственных достижениях и социальной политике «Успенского сахарника» рассказал генеральный директор предприятия Сергей Викторович Шатохин.

Проектную мощность переработки свеклы предприятие увеличило с 4 до 12 тысяч тонн. Фото: АО «Успенский сахарник»

- Союз сахаропроизводителей России, ведущее отраслевое объединение производителей страны, в своих ежегодных отчетах по итогам года много лет называет предприятие «Успенский сахарник» лидером рынка — вы стабильно занимаете, в зависимости от года, первое, второе или третье место как крупнейший производитель сахара в России. Как предприятию удается удерживать стабильно высокие производственные показатели на протяжении многих лет?

- Все началось в 1998 году, когда акционером нашего завода стала группа компаний «Продимекс». Проектная мощность переработки свеклы на тот момент на нашем предприятии составляла около 4 тысяч тонн в сутки. Мы предлагали провести реконструкцию, увеличив переработку до 6-7 тысяч тонн в сутки, но акционер решил сразу пойти на 10 тысяч тонн. Из года в год завод наращивал производственные мощности за счет технического перевооружения и замены физически изношенного оборудования. И благодаря ежегодной реконструкции среднесуточная переработка сахарной свеклы сегодня составляет 12 тысяч тонн в сутки. Мы первые, кто в России провел реконструкцию и вышел на такую переработку. Сегодня доля «Успенского сахарника» по переработке свеклы в Краснодарском крае оценивается примерно в 14 процентов, а по производству белого сахара — в 15 процентов.

Параллельно с реконструкцией при поддержке акционера завод начал создавать собственную сырьевую базу, вкладываться в землю, чтобы стабильно работать и гарантированно обеспечивать завод сырьем. Под общим руководством сахарного завода с 2004 по 2010 год были созданы новые агрофирмы: «Агросахар», «Агросахар-2» и «Агросахар-3». В 2008 году группа компаний «Продимекс» приобрела племзавод «Урупский». Набрали людей, закупили новую технику. Эти новые предприятия и стали основными поставщиками сырья для завода. Агрофирмы — это неотъемлемая часть производственного цикла, где обрабатывается 42 тысячи гектаров пашни. В лучшие годы на полях агрофирм выращивается более 1 миллиона тонн собственной свеклы.

Доля «Успенского сахарника» по переработке свеклы в Краснодарском крае оценивается в 14%, а по производству белого сахара - в 15%. Фото: АО «Успенский сахарник»

- Сергей Викторович, уборочная кампания в разгаре. Можно ли начинать подводить предварительные производственные итоги этого года?

- Ежегодно на нашем заводе вырабатывается из сахарной свеклы более 200 тысяч тонн сахара-песка, производится около 60 тысяч тонн гранулированного жома и более 65 тысяч тонн мелассы. Это побочные продукты свеклосахарного производства. Меласса является ценным сырьем для ряда отраслей пищевой и комбикормовой промышленности, а свекловичный жом используется в качестве корма для скота. Сушка и гранулирование жома увеличивает сроки его хранения и возможности транспортировки. Примерно эти же объемы будут произведены и в этом году.

Кроме того, в этом году мы произвели около 126 тысяч тонн ячменя и пшеницы. Гранулированный жом мы экспортируем в страны Евросоюза, а также в Турцию, Великобританию, Марокко и в другие страны. Также в страны Евросоюза мы экспортируем мелассу. Небольшую часть оставляем для своего животноводческого комплекса — у нас собственные молочные фермы, надои составляют до 8,8 тонны на одну корову. Также мы выращиваем картофель для компании PepsiCo, из которого изготавливаются чипсы Lays, от 12 до 15 тысяч тонн в год. Мы начинаем поставки сахара повышенного качества компании Coca-Cola.

Ежегодно на заводе вырабатывается из сахарной свеклы более 200 тысяч тонн сахара-песка. Фото: ГК «Продимекс»

- Как вы решаете вопрос обеспечения предприятия сырьем?

В настоящее время собственная свекла занимает у нас только 55 процентов от всей переработки, и мы видим некоторый недостаток собственной сырьевой базы. Мы договариваемся с другими хозяйствами, которые за много лет сотрудничества стали нашими надежными партнерами. Это ближайшие к нам предприятия — сельскохозяйственные производственные кооперативы «Казминский», имени Ленина, «Россия». А для сохранения и развития свеклосеющей зоны завод под руководством группы компаний «Продимекс» ежегодно предоставляет хозяйствам-свеклосдатчикам товарный кредит в виде семян свеклы, средств защиты растений, удобрений, свеклоуборочной техники, горюче-смазочных материалов, товарный кредит в виде сахара. Со своей стороны завод предоставляет сторонним производителям возможность первоочередной сдачи свеклы, а уборку собственной свеклы относит на конец уборочной кампании.

Хозяйствам-свеклосдатчикам предоставляется товарный кредит в виде сахара. Фото: ГК «Продимекс»

- Зампред правительства Виктория Абрамченко, говоря о производственных показателях агропромышленного комплекса России в своем недавнем выступлении на аграрной выставке, подчеркнула, что при этом «нужно не забывать о комфортных условиях жизни наших селян — это еще один наш приоритет». Что для этого делается у вас на предприятии?

- Люди видят, что завод развивается, во все наши агропредприятия вкладываются большие деньги, и они поддерживают нас своей работой многие годы. За все это время в «Успенский сахарник» было инвестировано более 800 миллионов долларов. Поэтому у нас и стабильность, являющаяся в первую очередь результатом работы каждого сотрудника завода, каждого нашего агрария, начиная от доярки и комбайнера и заканчивая генеральным директором.

Сахарный завод — это сезонное предприятие. Но мы ни разу за все время его существования не отправляли людей в отпуск без содержания после сбора урожая и завершения переработки сахарной свеклы. Наоборот, все сотрудники постоянно заняты активной деятельностью. На фермах круглый год надо кормить и доить скот, убирать за ним, на заводе — ремонтировать технику, готовить оборудование к новой кампании.

Стоит добавить, что мы дополнительно обучаем наших сотрудников смежным специальностям, чтобы на своем месте они могли выполнять всю работу, включая и необходимый ремонт. Например, на каждой станции операторы имеют квалификацию сварщиков и могут выполнять сварочные работы. А реализация сахара и сопутствующих продуктов переработки позволяет нам стабильно выдавать заработную плату, своевременно осуществлять текущие платежи, поддерживать в рабочем состоянии все технологическое оборудование и обновлять основное производство.

Завод наращивал производственные мощности за счет технического перевооружения и замены физически изношенного оборудования. Фото: ГК «Продимекс»

- Большой проблемой на селе всегда были кадры...

На Кубани создана отличная инфраструктура и все возможности для ее развития. Чтобы сохранить молодое поколение на селе, мы вместе с группой компаний «Продимекс» активно участвуем в социальных программах региона.

Если говорить о нашем сахарном заводе, то до пяти миллионов рублей в год мы выделяем на помощь школам, детским садам и спортивным комплексам, расположенным в селах, где проживают наши сотрудники. Помогаем сельским администрациям. Например, в Успенском мы выделили 2,5 миллиона рублей на проектирование новой котельной.

Мы договорились с Успенским сельскохозяйственным колледжем, чтобы половина учебных занятий проводилась на наших предприятиях. За каждым учащимся закреплен отдельный механизатор, который обучает их реальной работе на земле. А ученики последнего курса уже работают самостоятельно и получают за это зарплату.

По соглашению с Краснодарским политехническим университетом его студенты проходят у нас практику. И некоторые из них после получения диплома приходят к нам на постоянную работу, а двое наших сотрудников сейчас повышают свой образовательный уровень в университетской аспирантуре. Мы очень заинтересованы в том, чтобы молодые механизаторы — выпускники Успенского сельскохозяйственного колледжа — приходили к нам после учебы.

«Успенский сахарник» — это градообразующее предприятие. А эффективная система управления — это прежде всего люди. Плюс у нас работают, на мой взгляд, превосходные специалисты.

Стабильность работы предприятия является в первую очередь результатом работы каждого сотрудника. Фото: ГК «Продимекс»

- Как сохранить таких профессионалов?

- Во-первых, это достойная зарплата, которая выплачивается без каких-либо задержек. Средняя заработная плата в «Успенском сахарнике» составляет 53,4 тысячи рублей. У передовиков из числа рабочих выходит 70 тысяч рублей в месяц. В агрофирмах среднемесячный оклад — 49,3 тысячи рублей, у механизаторов — от 60 до 150 тысяч рублей в месяц, в зависимости от вклада в общую работу предприятия. Наша цель — более высокие зарплаты сотрудников, а для этого мы должны лучше работать, производить больше продукции.

Во-вторых, мы используем все возможности нашего жилого фонда. Ни один специалист не снимает жилье. Мы предоставляем им льготные займы на покупку жилья, финансово помогаем вступать в государственные программы по приобретению жилья и улучшению жилищных условий.

И в-третьих, существуют дополнительные выплаты. Например, отслужившим в армии по возвращении выплачивается средняя заработная плата за год службы. Людям, вышедшим на пенсию, каждый месяц мы выплачиваем доплату к пенсии в зависимости от стажа работы на заводе. Все, кто проработал на предприятии больше трех лет, получают доплату за преданность предприятию.

Наш приоритет — это забота о сотрудниках. И, конечно, большое внимание мы уделяем трудовым династиям.

Например, сын нашего бывшего главного инженера, отработавшего в должности 34 года, сейчас тоже главный инженер — уже около десяти лет. У многих наших сотрудников всего одна запись в трудовой книжке, они всю жизнь работают на заводе. Все наши главные специалисты и специалисты среднего звена прошли через рабочие профессии, благодаря этому они досконально знают производство.

Все сотрудники постоянно заняты активной деятельностью. Фото: ГК «Продимекс»

В последнее время много говорят о социальной ответственности бизнеса…

И подтверждение тому — высокий жизненный уровень и стабильные зарплаты, которые являются самыми высокими в районе.

Только за последние пять лет «Успенский сахарник» и наши агрофирмы заплатили в бюджеты разных уровней 6 миллиардов 94 миллиона рублей. На эти деньги содержатся различные социальные объекты. Если эту сумму разделить на число наших сотрудников, начиная от скотника или доярки и заканчивая руководителями предприятия, то каждый заплатил в год 1,5 миллиона рублей налогов.

Село Успенское и наш завод за последние 20 лет изменились в лучшую сторону. И все понимают, что в развитие предприятия вкладываются деньги, что оно развивается, что здесь заботятся о сотрудниках. Люди чувствуют стабильность и видят дальнейшие перспективы. «Успенский сахарник» — один из крупнейших производителей сахара в России, входит в состав группы компаний «Продимекс», объединяющей 14 сахарных заводов. Ежегодно на заводе вырабатывается более 200 тысяч тонн сахара-песка из сахарной свеклы, производится около 60 тысяч тонн гранулированного жома и более 65 тысяч тонн мелассы. Доля предприятия на рынке Краснодарского края по переработке сахарной свеклы — 14 процентов, а по выработке белого сахара — 15 процентов. Мощность переработки составляет 12 тысяч тонн сахарной свеклы в сутки.

В 2004 году при участии сахарного завода было создано новое сельскохозяйственное предприятие — агрофирма «Агросахар», в 2006 году — агрофирма «Агросахар-2», в 2010 году — агрофирма «Агросахар-3», которые стали основными поставщиками сырья для завода. В 2008 году был приобретен племзавод «Урупский». В настоящее время хозяйства обрабатывают более 42 тысяч гектаров пашни.

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