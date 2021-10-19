Родственника Кадырова сняли с испытаний на краповый берет

Соревнования проходили на территории учебного центра «Тамбукан». Фото: пресс-служба Росгвардии

Племянник Рамзана Кадырова и начальник учебного центра СОБР "Терек" - Абдул-Карим Кадыров - был снят с испытания на краповый берет. Об этом журналистам рассказал герой России, глава Ассоциации подразделений специального назначения "Братство краповых беретов "Витязь", член правления Союза ветеранов антитеррора Сергей Лысюк.

- Племянник Кадырова, который является офицером охраны, был снят на марше, где-то на одной трети дистанции, поскольку допустил отставание, - заявил он.

Лысюк отметил, что Кадыров хорошо подготовлен физически, но испытания для него оказались слишком трудными. Чтобы получить краповый берет, после сдачи нормативов военнослужащий должен выдержать 10-километровый марш-бросок в полной экипировки. За прохождением дистанции следят те, кто уже получил заветное звание. Если военный отстал или чувствует себя плохо - он снимается с дистанции. Финальное испытание - спарринг с другим претендентом на краповый берет либо с инструктором.

Абдул-Карим Кадыров участвовал в испытаниях, которые проходили в Ставропольском крае, в учебном центре "Тамбукан". Ранее сообщалось, что в ходе экзамена случилась массовая драка с представителями Северного Кавказа, которых якобы на марш-броске подвозили на джипе. Лысюк опроверг такую информацию.

- Бойцы, которые были на марше, сказали, что никто никого не подвозил. Не было и драки. <...> Другое дело, что всегда бывают недовольные из тех, кто не получил берет. Когда идут состязания, военнослужащие с Кавказа, "горячие" парни, бывает, очень эмоционально реагируют, когда их снимают с испытаний. Но ни в коем случае никто не дерется, - сказал глава Ассоциации подразделений специального назначения "Братство краповых беретов "Витязь".

По итогам испытаний в Ставропольском крае из 115 претендентов краповый берет получили только 35 военнослужащих. Среди них семеро жителей Чечни.

- По итогам выполнения заданий права ношения крапового берета удостоились семеро наших спецназовцев. Успешно все испытания прошли - командир ОМОН УФСВНГ по ЧР Анзор Бисаев и командир ГБР СОБР «Терек» Сайди Лорсанкаев. Кроме того, краповиками стали Мовсар Абдулхаджиев, Рамзан Мукаев, Хизир Мусаев из специального моторизованного полка «Север» Грозненского соединения Росгвардии, а также Идрис Аташев и Тамерлан Садулаев из специального моторизованного батальона «Юг» этого же соединения, - написал Рамзан Кадыров.