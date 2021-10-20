Борьба с терроризмом: новые вызовы и скрытые угрозы

Правоохранители регулярно проводят антитеррористические учения.

Терроризм - главная угроза миру, стабильности и серьезный вызов национальной безопасности страны. Именно поэтому борьба с ним не прекращается ни на минуту. На протяжении десятилетий терроризму противостоят государство и общество. Власти и силовые структуры делают все возможное, а порой и невозможное для выявления подпольных террористов и предотвращения терактов на территории России.

В частности на территории Ставрополья в рамках государственной программы Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества» реализуется целый ряд мероприятий в сфере профилактики правонарушений и в области противодействия терроризму.

Ставка на страх

Слово «террор» в переводе с латинского означает «страх». Сама мысль о теракте и возможной гибели безвинных вселяет в человека ужас. На это и делают психологическую ставку террористы.

Терроризм - преступление многообъектное, главная мишень которого - общественная безопасность. Под ударом оказываются жизнь и здоровье граждан, общественные деятели и органы государственной власти, объекты инфраструктуры, природная и информационная среда.

Один из самых страшных терактов в истории России - захват заложников в Беслане. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Организаторы терактов стараются не только посеять панику среди мирного населения и затруднить работу правоохранительных органов, но и нанести существенный экономический ущерб государству. Объектами их противоправной деятельности все чаще становятся места массового скопления людей, в том числе метро, крупные торговые и развлекательные комплексы. Чем масштабнее теракт, тем сильнее эффект: возникает деморализация общества, проявляется недовольство властями и силовиками.

«Спящая» угроза

Одной из основных целей террористов на протяжении долгих лет было и остается создание «спящих ячеек», в том числе на территории Ставрополья и Северного Кавказа. Террористы активно ведут пропагандистскую и вербовочную деятельность в интернете. Завербованные в социальных сетях и мессенджерах люди все чаще становятся пешками в руках преступников и совершают теракты.

Особую активность проявляют радикальные исламисты, преступная деятельность которых выявляется и пресекается в разных регионах России. Так, по данным антитеррористической комиссии Ставропольского края, с 2020 года силовикам удалось предотвратить несколько терактов на территории края.

- Теракты планировались на объектах государственных органов, социальной инфраструктуры и в местах массового пребывания людей, - рассказали «КП» представители региональной антитеррористической комиссии.

С начала 2019 года в крае была пресечена деятельность одной законспирированной террористической ячейки, задержаны более 50 сторонников международных террористических организаций. Также сотрудниками силовых структур с 2019 года были вычислены и задержаны 44 пособника террористов. Задержанные пособники - жители Кисловодска, Ставрополя, Минеральных Вод, а также Шпаковского, Нефтекумского, Туркменского, Петровского, Предгорного, Благодарненского и Андроповского районов и станицы Курской. Шестеро задержанных - жители других регионов.

В феврале 2020 года в селе Привольном Курского района Ставрополья был задержан местный житель. Месяцем ранее он присягнул на верность лидеру международной террористической организации «Джебхат ан-Насура»,* от имени которой планировал совершить теракт. В его доме были обнаружены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. В октябре того же года был задержан житель Ставропольского края, проживавший более трех лет в Москве, который планировал взорвать один из государственных объектов в краевой столице.

В апреле 2020-го в Кисловодске силовики задержали группу людей. Все они были причастны к деятельности религиозной экстремистской организации «Ат-Такфир валь Хиджра»*. В доме, где проживали двое из них, были обнаружены компоненты, необходимые для изготовления взрывного устройства, а также карта города с отмеченными на ней местами возможного совершения теракта. Позже они признались, что планировали 5 апреля напасть на городское отделение МВД.

В этом же месяце в Михайловске был задержан гражданин Таджикистана, член ИГ*, планировавший теракт в месте массового скопления людей, в это же время в Ессентуках силовики «взяли» местного жителя, который планировал совершить теракт на территории края.

Только за февраль-март 2019 года на территории края были задержаны несколько человек, присягнувших на верность ИГ* и планировавших в дальнейшем совершить теракты на Ставрополье. В частности, сотрудниками правоохранительных органов региона были установлены, а в последствии задержаны житель Александровского района и житель города Благодарного. В это же время в районе хутора Балки Шпаковского района при оказании вооруженного сопротивления при задержании были ликвидированы несколько членов ИГ* из Волгоградской области, планировавшие теракты в Ставропольском крае.

Вербуют в интернете

Как рассказали «КП» в региональной антитеррористической комиссии, с 2019 года по материалам, поступившим от правоохранительных органов Ставропольского края, Роскомнадзор заблокировал 133 интернет-адреса, содержавших информацию террористического содержания. Ответственность понесли 15 лиц, разместивших публикации, содержащие оправдание терроризма, семерых из них осудили.

В 2019 году житель Дагестана стал интересоваться в интернете салафитским течением в исламе. Он взял себе псевдоним и вступил в закрытую группу в террористической организации. В одной из таких групп он стал близко общаться с членом ИГ*, ранее воевавшим в Сирии. В итоге житель Дагестана проникся идеями радикального ислама и терроризма, а позже склонил своего товарища к террористической деятельности. Они планировали выехать в Сирию и начать воевать на стороне боевиков или, если поездка не выгорит, начать мстить «за братьев» в России. Деятельность этой ячейки ИГ* также пресекли силовики.

Стоит отметить, что с помощью интернета террористические группировки вербуют людей не только для пополнения своих рядов активными участниками, но и для получения финансовой выгоды.

Интернет может быть опасным. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С 2019 года в крае выявлено 17 фактов финансирования преступлений террористической направленности. Так, жительница Ставрополья 1991 года рождения состояла в одной из закрытых групп в Telegram и переводила деньги со своей банковской карты на нужды членов ИГ*. Сторонники именно этой организации готовили большую часть преступлений террористической направленности на территории Ставропольского края.

Опасная миграция

Ежегодно в край прибывает около 20 тысяч трудовых мигрантов.

- Некоторая часть из преибывающих в регион могут находиться в стране нелегально, формируя ячейки международных террористических организаций под видом трудовых мигрантов, - пояснили в АТК Ставропольского края.

В период с 2019 года и по настоящее время силовыми структурами региона пресечена деятельность 52 мигрантов, которые вели на Ставрополье пропаганду террористических идей. В феврале 2020 года к ответственности были привлечены шесть участников «Партии исламского возрождения Таджикистана»*, которые вовлекали в экстремистскую деятельность мигрантов из Центрально-Азиатского региона.

В августе того же года был задержан уроженец Узбекистана, который распространял материалы, пропагандирующие деятельность ИГ* среди студентов СКФУ. В апреле этого года была предотвращена еще одна подобная попытка - задержан гражданин Узбекистана, сторонник международной религиозно-экстремистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра»*.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ

Что делать, если:

вас взяли в заложники:

- Не конфликтуйте с похитителями и террористами, постарайтесь установить с ними нормальные отношения.

- Не делайте резких движений. На всякое действие спрашивайте разрешение.

- При угрозе применения оружия ложитесь на живот, защищая голову руками, дальше от окон, застекленных дверей, проходов, лестниц.

- При ранении меньше двигайтесь - это уменьшит кровопотерю.

- В присутствии террористов не выражайте неудовольствие, воздержитесь от крика и стонов.

- Используйте любую возможность для спасения.

- Если произошел взрыв, примите меры к недопущению пожара и паники, окажите первую медицинскую помощь пострадавшим.

- Запомните приметы террористов (лица, одежду, оружие - все, что может помочь спецслужбам).

- Во время освобождения выберите место за укрытием, не высовывайтесь до окончания стрельбы, выполняйте требования работников спецслужб.

захватили ваш самолет (автобус):

- Не привлекайте к себе внимание террористов.

- Осмотрите салон, отметьте места возможного укрытия в случае стрельбы.

- Успокойтесь, попытайтесь отвлечься от происходящего, если возможно, читайте.

- Снимите ювелирные украшения. Не смотрите в глаза террористам, не передвигайтесь по салону и не открывайте сумки без их разрешения.

- Не реагируйте на провокационное или вызывающее поведение. Женщинам в мини-юбках желательно прикрыть ноги.

- При попытке штурма ложитесь на пол между креслами и оставайтесь там до его окончания. - После освобождения немедленно покиньте самолет (автобус): не исключены его минирование и взрыв.

вы оказались в перестрелке на улице:

- сразу же лягте и осмотритесь, выберите ближайшее укрытие и проберитесь к нему, не поднимаясь в полный рост (автомобиль - не лучшая защита во время перестрелки; его металл тонок, а горючее взрывоопасно);

- при первой возможности спрячьтесь в подъезде жилого дома или подземном переходе. - примите меры по спасению детей, прикройте их собой;

- по возможности сообщите о происшедшем сотрудникам полиции. в доме: - немедленно отойдите от окна;

- задерните шторы (палкой, шваброй или за нижний край, сидя на корточках);

- укройте домашних в ванной комнате;

- передвигайтесь по квартире, пригнувшись или ползком.

есть угроза взрыва:

- Заметив подозрительные предметы, запретите окружающим прикасаться к ним и сообщите в правоохранительные органы.

- Находясь в помещении, опасайтесь падения штукатурки, арматуры, шкафов, полок. Держитесь в стороне от окон, зеркал, светильников. Если вы на улице - отбегите от зданий, сооружений, столбов и линий электропередачи.

- При заблаговременном оповещении об угрозе покиньте здание, отключив электричество и газ, взяв необходимое (вещи, документы, запас продуктов и медикаментов).

взрыв произошел рядом с вашим домом:

- Успокойте близких. Позвоните в полицию.

- При эвакуации возьмите документы и предметы первой необходимости.

- Продвигаясь к выходу, не касайтесь проводов и поврежденных конструкций.

- В разрушенном или поврежденном помещении не пользуйтесь спичками, свечами, факелами.

- Действуйте в соответствии с указаниями прибывших на место взрыва спасателей, сотрудников полиции.

Как себя вести

при панике в толпе

- Сохраняйте выдержку и хладнокровие. Старайтесь не дать панике разрастись.

- Двигаясь в толпе, пропускайте вперед детей и стариков, успокаивайте обезумевших от страха людей (не исключается грубый окрик и даже пощечина). Разговаривайте внятно и громко.

- Оказавшись в давке, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, защищая бока от сдавливания, пальцы сожмите в кулаки. Попытайтесь сдерживать напор спиной.

- Помогайте подняться сбитым с ног.

- Если сбили вас, встаньте на колено и, упираясь в пол руками, резко оттолкнитесь, рывками выпрямляя тело.

если заметили террориста-самоубийцу

- Будьте начеку, особенно в местах с большим скоплением народа. Если вы случайно столкнулись с подозрительным человеком, обнаружили подозрительный предмет или подозрительное транспортное средство, будьте готовы сообщить об этом в полицию.

- Обращайте внимание на подозрительные сигналы, указывающие на террориста-самоубийцу:

одежда, несоответствующая времени года, под которой как будто что-то находится;

странное, неестественное поведение человека в местах большого скопления людей, который пытается смешаться с толпой, проявляя нервозность, напряженное состояние, способствующее выделению пота;

нерешительное, действующее на нервы, бормотание;

медленное передвижение, осматриваясь направо и налево, либо подозрительное перемещение бегом; попытки избежать встречи с сотрудниками службы безопасности.

- Подозрительные предметы: чемодан, дамская сумочка через плечо, рюкзак, из которых торчат электрические провода, переключатели, электронные приборы.

- Подозрительное транспортное средство: номерные знаки кажутся «самодельными», или передние и задние знаки не совпадают. Транспортное средство, подозрительно припаркованное на длительное время посередине площадки или на месте, не предназначенном для парковки.

ВАЖНО!

Если вы что-то заподозрили, немедленно позвоните по телефону в полицию и сообщите оператору как можно больше информации о подозреваемом или транспортном средстве.

Граждан призывают быть бдительными и обращать внимание на подозрительные предметы - на бесхозные сумки, к примеру. Фото: Олег УКЛАДОВ

Во время разговора с оператором попытайтесь следить за подозреваемым на безопасном расстоянии.

Дождитесь приезда сотрудников правоохранительных органов.

Когда теракт закончился:

- не создавайте толпу и не присоединяйтесь к ней. Немедленно покиньте место происшествия, так как там вокруг могут находиться дополнительные взрывные устройства. - освободите путь для машин служб спасения;

- изучите свое окружение и немедленно сообщите полиции о любых подозрениях или дополнительных взрывных устройствах;

- если вы располагаете какой-либо информацией, что сможет помочь арестовать подозреваемых и определить местонахождение транспортного средства, причастного к происшествию, немедленно сообщите об этом сотрудникам правоохранительных органов.

Будь в курсе

В качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут использоваться обычные бытовые предметы: коробки, сумки, портфели, сигаретные пачки, мобильные телефоны, игрушки. Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами, - это может привести к взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям! Объясните это вашим детям, родным, знакомым. Ваши своевременные действия могут помочь предотвратить террористический акт и сохранить жизни окружающих.

НА ЗАМЕТКУ

Куда обращаться в экстренных случаях:

(8652) 30-64-03 - Аппарат антитеррористической комиссии Ставропольского края.

(8652) 24-52-26 - Главное управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю.

(8652) 94-04-40 - Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ставропольскому краю.

(8652) 30-44-44; 30-44-43 - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю.

102/112 - Единый экстренный канал помощи (для операторов мобильной связи).

*Деятельность запрещена на территории России.