Почему подорожала картошка в Ставропольском крае в октябре 2021

Никаких прогнозов относительно цен на картофель специалисты не делают Фото: Иван МАКЕЕВ

С началом осени на Ставрополье резко выросла цена на некоторые овощи. По данным Северо-Кавказстата, в сентябре плодоовощная продукция в целом подорожала на 9,2 процента. С завершением сезона на 36% увеличилась цена на свежие огурцы и на 43% на помидоры. Значительно прибавила в цене картошка, став дороже на 22,7%.

В конце сентября на прилавках местных магазинов можно было найти картошку по 50-55 рублей за килограмм, но к середине октября кило стоит уже около 65 рублей. Сетевики предлагают чуть дешевле. В супермаркете одной из популярных торговых сетей можно по акции купить 2,5 кг картошки за 143 руб 99 коп., то есть по 58 рублей за кило.

ВИНОВАТА ПОГОДА

Одной из причин резкого скачка цен на картошку специалисты называют погоду - затяжные дожди и очень холодный сентябрь не дали аграриям вовремя приступить к сбору урожая поздних сортов картофеля, предназначенных для длительного хранения. А так как ранний картофель собрали еще летом и уже успели реализовать, образовался дефицит.

- Ранний картофель уже собран и распродан, а к уборке позднего приступили только на прошлой неделе, - пояснили «КП-Ставрополь» в минсельхозе края. - Из-за сильных дождей у работников аграрного сектора не было возможности вывести технику на сбор урожая. Как только установилась погода, начались работы.

В ведомстве отметили, что основная часть урожая еще не убрана, но первые дни сбора показали, что в этом году ставропольцам беспокоиться о нехватке картошки не придется - урожай увеличился примерно на 13% в сравнении с прошлым годом.

Ситуацию с ценами на картофель на ставропольском рынке прокомментировали и в комитете по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию. Здесь подтвердили, что подорожание вызвано дефицитом, возникшим из-за затянувшегося начала сбора урожая.

- Дефицит повысил цену вдвое, - уточнили в комитете. - Отпускная цена картофеля выросла до 40 рублей за 1 кг.

Никаких прогнозов относительно цен на картофель специалисты не делают. Мол, как поведут себя частные предприятия даже при условии сбора хорошего урожая, предугадать сложно. Как таковых рычагов воздействия на желающих подзаработать частников нет. Искусственное завышение цен может заинтересовать антимонопольщиков. И то лишь при условии установленного факта сговора предпринимателей.

- Мы по вопросу роста цен на картофель уведомили Ставропольское УФАС, - рассказывают в комитете по торговле и лицензированию СК. - Антимонопольная служба региона сообщила, что признаков сговора не выявлено, а рост цен на данную продукцию отмечается во всех субъектах РФ.

«ОПТОМ НЕ ПРОДАЕМ»

Дефицит картофеля на Ставрополье подтвердили и местные производители. В нескольких крупных агрофирмах «КП» сообщили, что оптовая продажа пока не ведется - картошки попросту нет.

- Картофель первого класса мы поставляем исключительно сетевикам, его в продаже и не будет, - рассказал один из менеджеров агрофирмы. - Нужна розница, идите в магазин. Оптом предложить можем только мелкий (3 - 4 сантиметра). Но не раньше, чем через неделю.

Цена на мелкую картошку от производителя для оптовиков (готовых купить разом от 20 тонн продукта) составит 19 рублей. А конечный потребитель купит эту мелочевку уже рублей по 40.

Мелким оптом занимаются фирмы поменьше. У таких можно купить картошку покрупнее, однако отпускается не менее пяти тонн в руки и по цене - от 40 рублей и выше за 1 килограмм.