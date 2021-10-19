«Вышла замуж - терпи»: двух дагестанок похитили из приюта для жертв домашнего насилия в Казани

В настоящее время новостей о девушках нет Фото: Евгения ГУСЕВА

История двух девушек, сбежавших из родного Дагестана очень похожа на десятки других, которые происходят в последние дни на Северном Кавказе. Одной из героинь – 20 лет, другой - 21. Обе – подруги с детства, которые росли в консервативных семьях.

У одной из них папа был мусульманским проповедником. Девочке запрещали посещать уроки в обычной сельской школе.

Девушки – Айшат и Патимат жаловались правозащитнице Светлане Анохиной, что их выдали замуж насильно, никто не спрашивал их мнения, хотят ли они вступать в брак и тем более, любят ли человека, которому родители дали положительный ответ:

- В обществе, где взрослым людям не дают права выбирать за кого выходить замуж, всегда будут, к сожалению, происходить такие инциденты, как с девушками, - делится Светлана Анохина в беседе с корреспондентом «КП-Ставрополь».

Одна из девушек проживала в дагестанском городе Хасавюрт, а ее подруга в селе, которое находится недалеко от города. Подруги жаловались на домашнее насилие в семье, хотели развестись и начать новую жизнь. Однако супруги не давали согласия на развод.

От родителей тоже ждать помощи было бессмысленно. Отец одной из девушек заявил, что, мол, «раз замуж вышла, терпи. Назад дороги нет».

Молодые дагестанки не нашли другого выхода, как обратиться за помощью к правоозащитнице.

Подруги жаловались на домашнее насилие в семье, хотели развестись и начать новую жизнь Фото: Евгения ГУСЕВА

Напомним, что на Северном Кавказе работают кризисные центры для женщин, где сбежавшим от домашнего насилия и оставшимся без денег и жилья матерям и разведенным местным жительницам помогают начать новую жизнь. Но, размещать этих двух девушек в таком шелтере не стали. Побоялись, что их быстро найдут родные и насильно заберут обратно.

- Девушки решили поселиться в Казани специально из-за их вероисповедания. Тем более что там есть такой же кризисный центр, где мы думали, что их оставят в покое, - делится Анохина.

Дагестанских подруг ночью поселили в казанском приюте «Мамин дом». Однако, 18 октября в этот шелтер, по словам руководителя благотворительного фонда «Благие дела» Алии Байназаровой, «вошли, как к себе домой родственники девушек с неизвестными людьми, и насильно забрали девушек».

Несколько часов девушки не выходили на связь. Но потом ответили на телефонный звонок и рассказали, что находятся в частном доме, где много мужчин, что с ними все хорошо.

- По предварительной информации, это дом одного из родственников беглянки. Однако сейчас узнать, где девушки и в каком они состоянии, невозможно, - сообщил «КП-Ставрополь» собственный источник.

Известно, что сотрудники фонда обратились после инцидента в полицию. Информацией о похищении дагестанских девушек из кризисного центра в Казани обеспокоены и в аппарате уполномоченного по правам человека в Татарстане.

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