Затмил Хабиба: что известно о чемпионе мира по Dota 2 Магомеде Халилове

Фото: Team Spirit

В Румынии 17 октября 2021 года завершился чемпионат мира The International по видеоигре Dota 2* с призовым фондом 40 млн долларов. Впервые за 10 лет победителем турнира стала российская киберспортивная организация. Команда Team Spirit из пяти «дотеров» получила 18,2 млн долларов (1,3 млрд рублей!) призовых. На каждого игрока с вычетом налога и доли клуба (обычно 10%) – это по 3,6 млн долларов (больше 255,1 млн рублей!).

В гранд-финале Team Spirit обыграла китайскую организацию PSG LGD со счетом 3-2. В числе пяти россиян оказался Магомед Халиловов из Дагестана с псевдонимом «Collapse» (Коллапс). Киберспортсмен, пишут в сети, затмил легендарного земляка Хабиба Нурмагомедова – бывшего чемпиона UFC в легком весе. Что же известно о геймере с Кавказа, который в один день стал долларовым миллионером?

Ведущие киберспортсмены отметили игру Магомеда. Фото: социальные сети

Начнем с того, что киберспортсмены – не самые медийные люди. Магомеда Халилова нет в Instagram, а на его страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Twitter» по три поста и твита. В поле с датой рождения он указал лишь число и месяц – 25 февраля.

И тем не менее известно, что Магомеду 19 лет, и он родом из Махачкалы. В компьютерную игру Dota 2 играет с 2017 года. На порталах о киберспорте Халилов утверждает, что может проводить за монитором по 10 часов в день.

Игровой процесс Dota 2.

Родителям заменившее учебу увлечение первое время очень не нравилось. Отношение стало меняться, когда Магомед стал получать призовые на кибертурнирах. И стало совершенно противоположным после того, как сын попал в российскую киберспортивную организацию Team Spirit.

После окончания школы Халилов поступил в университет. Но ради подготовки к чемпионату на год взял академический отпуск. Магомед отметил как-то, что если бы не пристрастие к игре, мог бы стать врачом. И хотя почти все время он проводит за виртуальными матчами, строит отношения с девушкой. Говорит, что «она нормально к этому относится и все понимает».

Тратить деньги Халилов не умеет. На солидный куш за удачную игру в одном из кибертурниров он купил себе телефон, беспроводные наушники и шорты с надписью «Big Banana». Остальное отправил родителям. Признается, что выигрыши ему просто не на что пустить.

СПРАВКА «КП»

*Dota 2 – это многопользовательская компьютерная игра, изображающая сражение на карте двух команд из пяти игроков. Каждый управляет своим «героем» с различными наборами способностей. Победа присуждается той команде, которая первой уничтожит «крепость» соперника.