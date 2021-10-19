Чемпион мира по Dota 2 из Дагестана не знает, куда потратить 3 млн долларов

Фото: личная страница Магомеда Халилова в соцсети

17 октября 2021 года российская киберспортивная команда Team Spirit стала победителем чемпионата мира по игре Dota 2 и выиграла 18,2 млн долларов (1,3 млрд рублей). Каждому из пяти игроков команды с вычетом налога и процента клубу достанется по 3,6 млн долларов (255,1 млн рублей).

Игровой процесс Dota 2.

В послематчевом интервью на YouTube-шоу «Поздняя катка» киберспортсмены рассказали, куда их потратят. Ребята с Украины – Илья «Yatoro» Мулярчук и Мирослав «Mira» Колпаков уже точно знают, что купят. Илья – домик кошке, Мирослав – жилье себе и автомобиль отцу. Александр «TORONTOTOKYO» Хертек из Тувы планирует подарить квартиру 11-летней сестре в центре Москвы. А вот Магомед «Collapse» Халилов из Махачкалы не знает, куда потратить 3 млн долларов, потому что ни в чем не нуждается.

- А я не знаю, что покупать. У меня все есть, - ответил ведущему дагестанский игрок.

Фото: Team Spirit

Заметим, что 19-летний Магомед Халилов и раньше, получая призовые на турнирах, не знал, куда их тратить. И мог купить себе только телефон, наушники и шорты, а все остальное отправить родителям. Которые, кстати, в первое время были против увлечения компьютерными играми.

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