В новостройке Владикавказа прогремел взрыв

Фото с места ЧП

Во Владикавказе прогремел взрыв в 10-этажной новостройке на улице Братьев Темировых. Об этом сообщает пресс-служба УМЧС по Северной Осетии.

Сообщение о происшествии в оперативную дежурную смену ЦУКС поступило в полночь. Источник взрыва находился на третьем этаже, в трехкомнатной квартире. Там же и возникло возгорание. На место выехали 27 пожарных и восемь единиц техники. По предварительным данным, это был "хлопок бытового газа".

В результате взрывной волной полностью выбило одно окно. В других разбиты стекла. В некоторых местах частично разрушены стены, что видно на фотографии.

Фото с места ЧП

Известно, что дом кирпичный, газифицированный, был сдан в 2021 году. В ходе ликвидации огня из здания эвакуировали шесть человек. Погибших или пострадавших нет.

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