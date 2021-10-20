В Ставропольском крае будут вводить обязательную вакцинацию для работников некоторых сфер

Губернатор в очередной раз призвал всех сделать прививки против коронавируса, чтобы прекратить распространение инфекции Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ставропольском крае будут вводить обязательную вакцинацию для людей, которые имеют большой круг общения. Об этом 20 октября заявил губернатор Владимир Владимиров.

К этим людям относятся работники общепита, социальной сферы и те ставропольцы, которые вынуждены контактировать с большим количеством людей.

Причиной принятия такого решения послужила сложная ситуация в регионе с коронавирусом. Растет смертность, число заболевших в сутки приближается к 400. Еще 359 человек победили заболевание за вчерашний день. Общее число выздоровевших в крае — свыше 74,4 тысячи.

— Распространению коронавируса должна противостоять вакцинация. Делайте прививки, чтобы избежать пагубных последствий. Всем желаю здоровья, берегите себя! – обратился Владимир Владимиров к землякам.

Губернатор в очередной раз призвал всех сделать прививки против коронавируса, чтобы прекратить распространение инфекции.

Напомним, Ставропольский край стал одним из четырех регионов, где власти не анонсировали и не вводили обязательную вакцинацию от коронавируса на работах, в учебных заведениях и т.д. Подобная мера остается добровольной.

Такой же политики в этом вопросе придерживается Ингушетия, Ненецкий АО и Калмыкия.