Ставрополье вошло в число регионов без обязательной вакцинации от COVID-19

Ставропольский край стал одним из четырех регионов, где власти не анонсировали и не вводили обязательную вакцинацию от коронавируса на работах, в учебных заведениях и т.д. Подобная мера остается добровольной.

Такой же политики в этом вопросе придерживается Ингушетия, Ненецкий АО и Калмыкия. Однако, если в Ставропольском крае действует обязательство предоставить QR-код для посещения общественных мест, то в Ингушетии и Калмыкии не будут прибегать к подобной мере.

В соседнем Дагестане приняли решение ввести коды, а также усилить контроль за масочным режимом.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что 30% работников Ставрополья должны уйти на удаленный формат работы из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусной инфекцией. Правительство региона опубликовало соответствующее постановление 18 октября. Оно будет действовать до 7 ноября включительно.