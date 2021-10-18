Удаленная работа в связи с коронавирусом вводится на Ставрополье с 18 октября 2021 года

Ежесуточно в регионе коронавирусом заболевают более трех сотен человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Удаленная работа в связи с коронавирусом в Ставропольском крае с 18 октября 2021 года законодательно введена правительством региона. Теперь 30% работников самых разных сфер должны уйти на "удаленку" до 7 ноября. Постановление уже подписал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Главной причиной стала ухудшающаяся эпидемиологическая обстановка. Каждый день медики фиксируют больше трехсот новых случаев заражения коронавирусом. Власти Ставрополья разворачивают дополнительные койки для пациентов с COVID-19.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о том, что даже пришлось временно перепрофилировать родильное отделение больницы скорой помощи Ставрополя. Местные жители забеспокоились, что из-за этого будущие мамы окажутся в сложном положении - банально не окажется мест. Однако Владимиров успокоил их, но объяснил, что это вынужденная мера.

По состоянию на 18 октября в Ставропольском крае выявили 379 новых случаев заражения коронавирусом, 31 человек скончался, 134 смогли победить болезнь.

- По сути, не выходя из третьей коронавирусной волны мы сразу попали в четвертую. И в крае уже почти нет семей, которых бы не коснулась эта болезнь. Для борьбы со всплеском пандемии нужны дополнительные меры по защите здоровья людей, - заявил Владимиров.

Ранее правительство только рассматривало возможность перевести треть работников на "удаленку". Есть много сфер, в которых это сделать достаточно проблематично.

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