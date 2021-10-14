В Пятигорске на удаленку переводят 30% муниципальных служащих

Администрация Пятигорска переводит 30% муниципальных служащих на удаленный режим работы. Об этом сообщил глава курорта Дмитрий Ворошилов.
Вводятся ограничения по приему граждан и выезду муниципальных служащих без вакцинации за пределы Ставрополья.
- Решения приняты в связи со сложной эпидобстановкой, - добавил градоначальник.
Ранее «КП-Ставрополь» писала, что на Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.
За сутки скончались 33 человека. Глава Ставрополья выразил соболезнования родным и близким этих людей. Число зараженных достигло 90923. За вчерашний день заболело 377 человек.