В Пятигорске на удаленку переводят 30% муниципальных служащих

Администрация Пятигорска переводит 30% муниципальных служащих на удаленный режим работы. Об этом сообщил глава курорта Дмитрий Ворошилов.

Вводятся ограничения по приему граждан и выезду муниципальных служащих без вакцинации за пределы Ставрополья.

- Решения приняты в связи со сложной эпидобстановкой, - добавил градоначальник.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что на Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

За сутки скончались 33 человека. Глава Ставрополья выразил соболезнования родным и близким этих людей. Число зараженных достигло 90923. За вчерашний день заболело 377 человек.