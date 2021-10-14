Власти Ставрополья рекомендуют перевести 30% сотрудников на дистанционный режим работы

Растет количество инфицированных новым, более агрессивным штаммом коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Для прерывания цепочек распространения инфекции власти Ставрополья рекомендуют руководителям трудовых коллективов предприятий и организации края перевести 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Об этом заявил губернатор края на очередном заседании регионального координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

К сожалению, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе пока не улучшается.

Растет количество инфицированных новым, более агрессивным штаммом коронавируса. Увеличилось количество летальных исходов.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что за сутки в регионе от коронавируса скончались 33 пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Коечный фонд COVID-госпиталей заполняется быстрыми темпами.

Если в обычное время в резерве оставалось не менее 20% свободных коек, то сейчас этот показатель не превышает 11%.

Владимир Владимиров сообщил, что с повышенной нагрузкой работает служба скорой медицинской помощи.

— По сути, не выходя из третьей коронавирусной волны мы сразу попали в четвертую. И в крае уже почти нет семей, которых бы не коснулась эта болезнь. Для борьбы со всплеском пандемии нужны дополнительные меры по защите здоровья людей, — прокомментировал губернатор Ставрополья.

В соответствии с предложениями Роспотребнадзора принято решение продлить предстоящие осенние каникулы в школах края до двух недель. Они начнутся на неделю раньше – с 23 октября.

—Также мы развертываем дополнительные 400 коек для помощи больным коронавирусом. В общей сложности специализированный коечный фонд должен составить порядка 5 тысяч единиц, — добавил Владимир Владимиров.

Напомним, что за сутки на Ставрополье диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 377 человек. Число зараженных в крае достигло 90923.

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