В Чечне произошло землетрясение магнитудой 4,4

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения в Чечне составила 4,7 Фото: Евгения ГУСЕВА

В Чечне утром 20 октября произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС России.

Так, по данным Северо-Осетинского филиала геофизической службы РАН, в 07:45 с эпицентром в районе села Новые Атаги Шалинского района зафиксировано сейсмособытие магнитудой 4,4.

Сообщается, что очаг залегал на глубине 5 км.

На данный момент сведений о каких-либо последствиях не поступало. В региональном ведомстве добавили, что толчок ощущался в Грозном, Урус-Мартановском, Шалинском, Веденском, Ачхой-Мартановском, Шатойском районах.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения в Чечне составила 4,7.

Также толчки почувствовали жители Владикавказа, которые стали последствием произошедшего на территории Чечни землетрясения.