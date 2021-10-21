"Товарищ генерал, разрешите надеть трусы!": в Кисловодске отчим заставлял пасынков молиться и ходить голыми

Мать отправила малолетних детей одних в Москву

У 40-летней московской актрисы театра и кино Надежды* третий по счету брак. Третий раз, как сулит пословица, от Бога и должен быть удачным, верила Надежда. Но в один момент женщина в отчаянье отдала двух сыновей бывшему супругу и оказалась на волоске от уголовного дела...

"ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ" ЗАХОДИТ СО СПИНЫ

В 2019 году на сеансе в Кисловодске москвичка познакомилась с 60-летним массажистом Владиславом*. Курортный роман настолько захлестнул Надежду, что уже через четыре месяца она вышла за него замуж. Затем вместе с детьми от первых двух браков — 12-летним Ильей*, 10-летним Петей* и детсадовцем Игорем* — перебралась на Ставрополье. Периодически женщина улетала на заработки в Москву. Вместе с труппой певцов, актеров и аниматоров она выступала на детских утренниках и кукольных представлениях. Также играла роль во взрослой постановке о любви. Пока женщины не было дома, детьми занимался отчим, у которого оказался весьма жесткий подход к воспитанию.

Как следует из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела против отчима и матери детей, которое есть в распоряжении "Комсомольской правды", мальчиков будили в 5:30 для утренней молитвы. Дети были обязаны совершить не менее 100 поклонов перед иконой, а за весь день — около тысячи. Если о результатах ребенок отчитывался с грустным лицом, его возвращали и принуждали повторить молитву. Либо учить псалмы, стоя на коленях в "красном углу". Спрашивать отчима о чем-либо надо было по особой форме: "Товарищ генерал, разрешите к вам обратиться?".

За непослушание Владислав наказывал ремнем. Чаще всего прилетало по спине и бедрам.

— Он мог ударить чем угодно и куда угодно, — рассказал корреспонденту "КП" Дмитрий, отец Ильи и Пети. — Дети говорят, что он бил по голове, по спине, по животу. Однажды ударил Петю трубой от пылесоса по лицу, и ребенка долго держали дома, потому что у него все опухло. В лицее видели побои, но никто никак не реагировал.

Побои на теле детей

Побои на теле детей

Без разрешения Владислава дети не могли ни поесть, ни сходить в туалет. Мало того, даже одевались они с благословения отчима. Причем речь идет о нижнем белье.

— Что больше всего меня напугало во всей этой истории, которую рассказали дети? Каждый раз, когда они помылись, им приходилось выходить из ванной голыми и ждать, пока отчим не разрешит одеться. Я спрашивал у детей, может, он их трогал. Они говорят, что не трогал. Но я боюсь, что они стесняются говорить, — признается Дмитрий.

Отчим, кроме того, морально унижал детей. В случае провинности их заставляли есть с опущенных на пол тарелок. При этом Владислав сравнивал мальчиков со свиньями и собаками.

ИЗБИЕНИЕ НА ПРОЩАНИЕ

Несмотря на жесткость в наказаниях, дети во многом были предоставлены сами себе. Оттого у ребят развились бродяжнические привычки, на что обратила внимание родня Дмитрия, у которых дети гостили.

— Вы поддерживали какую-то связь с детьми?

— Нет, я про детей ничего не знал почти 2,5 года. С их мамой у нас вообще никаких отношений не было, с 2010 года мы в разводе. Я ей звонил, чтобы узнать, как дела у детей. Она тут же блокировала номера, даже когда звонил с незнакомых. Я писал запросы в правоохранительные органы Ставропольского края по поводу того, чтобы мне нашли детей. В ответ приходили отписки, в том числе — о том, что условия проживания удовлетворительные, - говорит Дмитрий.

В апреле 2021 года Надежда внезапно вышла на связь - сбросила билеты мальчиков на поезд до Москвы. Накануне старший сын Илья сбежал из дома.

— Меня отправили в аптеку за мазью. Когда стал возвращаться домой, опять услышал ор из дома. Я развернулся и просто убежал, — рассказывал впоследствии отцу мальчик.

Илью нашли в Минеральных Водах, в 48 километрах от дома, когда он покупал билет на автовокзале. Полицейские доставили его домой. Между мамой и сыновьями состоялся разговор, в ходе которого было решено, что Петя и Илья уезжают к отцу в Серпухов.

1 апреля детей подняли в шесть утра. Сначала избили ремнем за отказ Пети завтракать. Затем - за то, что вместо чтения псалмов братья играли в планшет.

— Дети просидели у иконы вплоть до вечернего поезда. В Москву они поехали одни. С собой были какие-то фрукты, пара "дошираков", вещи и по 100 рублей. Никакого телефона у них не было. Я не знал, как связаться с ними, а их мама снова меня заблокировала. Позвонили мне с устройства попутчицы. Я их встретил, отвез домой и там уже обнаружил ссадины и синяки. Отвез в больницу. Старшему диагностировали ушиб голеней и бедер, а младшему — множественные ушибы бедер, мягкой ткани спины и обеих ягодиц.

В УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ ОТКАЗАНО

Многое из вышеизложенного установил инспектор ПДН отдела МВД России по Кисловодску. В действиях Надежды и Вячеслава усматривали признаки преступлений, предусмотренных статьями "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Истязание". Но уголовное дело даже спустя полгода так и не возбудили.

— Детей отвезли в больницу, куда были приглашены сотрудники полиции, — рассказывает юрист, писатель Алексей Федяров. — В возбуждении уголовного дела отказывают, хотя устанавливают систематические истязания. И обосновывают это тем, что не получили заключение судебно-медицинской экспертизы, которую провели 20 апреля. Это постановление за 30 апреля. Но дело в том, что в сентябре нам снова отказали в возбуждении дела. Причина та же — нет заключения. Мне как бывшему следователю и прокурору смешно, как можно полгода получать заключение по обычной экспертизе. Не комплексной. Это все получают в течение недели — максимум. Но у дела есть будущее. Наше обращение нашло отклик в Совете по правам человека при президенте России.

В октябре 2021 года Дмитрий выиграл гражданский процесс по определению места жительства детей, но мать намерена обжаловать решение в областном суде.

Корреспондент "КП" попытался поговорить с Надеждой и узнать ее точку зрения на эту историю. Однако в телефонном разговоре получил отказ: "Спасибо, но комментировать я ничего не буду". Женщина и ее третий муж не говорили даже с инспектором кисловодского ПДН, который в ходе проверок дважды не нашел их по адресу проживания — те якобы были на заработках в Московской области. Поэтому их точка зрения на ситуацию остается неизвестной.

— Старший сын уже пришел в норму. Учится хорошо, поведение такое же. Недавно пошел на курсы кондитеров, на футбол записался. С младшим все немного сложнее. Невролог поставил ему синдром дефицита внимания. Я хочу его определить в реабилитационный центр для несовершеннолетних, чтобы с ним поработали психологи. Думаю, у него тоже все будет хорошо, — признается отец детей Дмитрий.

Уже полгода дети живут у родного отца и восстанавливаются после сложного характера отчима

*отмеченные имена изменены согласно требованию законодательства РФ