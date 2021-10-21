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Происшествия21 октября 2021 16:27

"Товарищ генерал, разрешите надеть трусы!": в Кисловодске отчим заставлял пасынков молиться и ходить голыми

Несмотря на изощренные издевательства, на мужчину не завели уголовное дело
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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Мать отправила малолетних детей одних в Москву

Мать отправила малолетних детей одних в Москву

У 40-летней московской актрисы театра и кино Надежды* третий по счету брак. Третий раз, как сулит пословица, от Бога и должен быть удачным, верила Надежда. Но в один момент женщина в отчаянье отдала двух сыновей бывшему супругу и оказалась на волоске от уголовного дела...

"ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ" ЗАХОДИТ СО СПИНЫ

В 2019 году на сеансе в Кисловодске москвичка познакомилась с 60-летним массажистом Владиславом*. Курортный роман настолько захлестнул Надежду, что уже через четыре месяца она вышла за него замуж. Затем вместе с детьми от первых двух браков — 12-летним Ильей*, 10-летним Петей* и детсадовцем Игорем* — перебралась на Ставрополье. Периодически женщина улетала на заработки в Москву. Вместе с труппой певцов, актеров и аниматоров она выступала на детских утренниках и кукольных представлениях. Также играла роль во взрослой постановке о любви. Пока женщины не было дома, детьми занимался отчим, у которого оказался весьма жесткий подход к воспитанию.

Как следует из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела против отчима и матери детей, которое есть в распоряжении "Комсомольской правды", мальчиков будили в 5:30 для утренней молитвы. Дети были обязаны совершить не менее 100 поклонов перед иконой, а за весь день — около тысячи. Если о результатах ребенок отчитывался с грустным лицом, его возвращали и принуждали повторить молитву. Либо учить псалмы, стоя на коленях в "красном углу". Спрашивать отчима о чем-либо надо было по особой форме: "Товарищ генерал, разрешите к вам обратиться?".

За непослушание Владислав наказывал ремнем. Чаще всего прилетало по спине и бедрам.

— Он мог ударить чем угодно и куда угодно, — рассказал корреспонденту "КП" Дмитрий, отец Ильи и Пети. — Дети говорят, что он бил по голове, по спине, по животу. Однажды ударил Петю трубой от пылесоса по лицу, и ребенка долго держали дома, потому что у него все опухло. В лицее видели побои, но никто никак не реагировал.

Побои на теле детей

Побои на теле детей

Побои на теле детей

Побои на теле детей

Без разрешения Владислава дети не могли ни поесть, ни сходить в туалет. Мало того, даже одевались они с благословения отчима. Причем речь идет о нижнем белье.

— Что больше всего меня напугало во всей этой истории, которую рассказали дети? Каждый раз, когда они помылись, им приходилось выходить из ванной голыми и ждать, пока отчим не разрешит одеться. Я спрашивал у детей, может, он их трогал. Они говорят, что не трогал. Но я боюсь, что они стесняются говорить, — признается Дмитрий.

Отчим, кроме того, морально унижал детей. В случае провинности их заставляли есть с опущенных на пол тарелок. При этом Владислав сравнивал мальчиков со свиньями и собаками.

ИЗБИЕНИЕ НА ПРОЩАНИЕ

Несмотря на жесткость в наказаниях, дети во многом были предоставлены сами себе. Оттого у ребят развились бродяжнические привычки, на что обратила внимание родня Дмитрия, у которых дети гостили.

— Вы поддерживали какую-то связь с детьми?

— Нет, я про детей ничего не знал почти 2,5 года. С их мамой у нас вообще никаких отношений не было, с 2010 года мы в разводе. Я ей звонил, чтобы узнать, как дела у детей. Она тут же блокировала номера, даже когда звонил с незнакомых. Я писал запросы в правоохранительные органы Ставропольского края по поводу того, чтобы мне нашли детей. В ответ приходили отписки, в том числе — о том, что условия проживания удовлетворительные, - говорит Дмитрий.

В апреле 2021 года Надежда внезапно вышла на связь - сбросила билеты мальчиков на поезд до Москвы. Накануне старший сын Илья сбежал из дома.

— Меня отправили в аптеку за мазью. Когда стал возвращаться домой, опять услышал ор из дома. Я развернулся и просто убежал, — рассказывал впоследствии отцу мальчик.

Илью нашли в Минеральных Водах, в 48 километрах от дома, когда он покупал билет на автовокзале. Полицейские доставили его домой. Между мамой и сыновьями состоялся разговор, в ходе которого было решено, что Петя и Илья уезжают к отцу в Серпухов.

1 апреля детей подняли в шесть утра. Сначала избили ремнем за отказ Пети завтракать. Затем - за то, что вместо чтения псалмов братья играли в планшет.

— Дети просидели у иконы вплоть до вечернего поезда. В Москву они поехали одни. С собой были какие-то фрукты, пара "дошираков", вещи и по 100 рублей. Никакого телефона у них не было. Я не знал, как связаться с ними, а их мама снова меня заблокировала. Позвонили мне с устройства попутчицы. Я их встретил, отвез домой и там уже обнаружил ссадины и синяки. Отвез в больницу. Старшему диагностировали ушиб голеней и бедер, а младшему — множественные ушибы бедер, мягкой ткани спины и обеих ягодиц.

В УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ ОТКАЗАНО

Многое из вышеизложенного установил инспектор ПДН отдела МВД России по Кисловодску. В действиях Надежды и Вячеслава усматривали признаки преступлений, предусмотренных статьями "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Истязание". Но уголовное дело даже спустя полгода так и не возбудили.

— Детей отвезли в больницу, куда были приглашены сотрудники полиции, — рассказывает юрист, писатель Алексей Федяров. — В возбуждении уголовного дела отказывают, хотя устанавливают систематические истязания. И обосновывают это тем, что не получили заключение судебно-медицинской экспертизы, которую провели 20 апреля. Это постановление за 30 апреля. Но дело в том, что в сентябре нам снова отказали в возбуждении дела. Причина та же — нет заключения. Мне как бывшему следователю и прокурору смешно, как можно полгода получать заключение по обычной экспертизе. Не комплексной. Это все получают в течение недели — максимум. Но у дела есть будущее. Наше обращение нашло отклик в Совете по правам человека при президенте России.

В октябре 2021 года Дмитрий выиграл гражданский процесс по определению места жительства детей, но мать намерена обжаловать решение в областном суде.

Корреспондент "КП" попытался поговорить с Надеждой и узнать ее точку зрения на эту историю. Однако в телефонном разговоре получил отказ: "Спасибо, но комментировать я ничего не буду". Женщина и ее третий муж не говорили даже с инспектором кисловодского ПДН, который в ходе проверок дважды не нашел их по адресу проживания — те якобы были на заработках в Московской области. Поэтому их точка зрения на ситуацию остается неизвестной.

— Старший сын уже пришел в норму. Учится хорошо, поведение такое же. Недавно пошел на курсы кондитеров, на футбол записался. С младшим все немного сложнее. Невролог поставил ему синдром дефицита внимания. Я хочу его определить в реабилитационный центр для несовершеннолетних, чтобы с ним поработали психологи. Думаю, у него тоже все будет хорошо, — признается отец детей Дмитрий.

Уже полгода дети живут у родного отца и восстанавливаются после сложного характера отчима

Уже полгода дети живут у родного отца и восстанавливаются после сложного характера отчима

*отмеченные имена изменены согласно требованию законодательства РФ

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