Следком РФ начал проверку по факту избиения и издевательств отчимом над пасынками на Ставрополье

За непослушание отчим наказывал мальчиков ремнем. Чаще всего прилетало по спине и бедрам

История, в которой отчим в Кисловодске избивал несовершеннолетних пасынков и всячески издевался над ними, шокировала жителей не только Ставрополья, но и России. После ее публикации в СМИ председатель Следственного комитета РФ поручил доложить о нарушении прав несовершеннолетних в Ставропольском крае.

Напомним, ранее «КП-Ставрополь» писала, что 40-летняя мать двух сыновей отдала мальчиков бывшему супругу. В жизни самой женщины – это был третий брак. Мать работала актрисой, часто разъезжала по гастролям. В это время сыновья проживала с отчимом. О том, как проходили их будни, подробно писала «Комсомолка»:

- Мальчиков будили в 05:30 для утренней молитвы. Дети были обязаны совершить не менее 100 поклонов перед иконой, а за весь день — около тысячи. Если о результатах ребенок отчитывался с грустным лицом, его возвращали и принуждали повторить молитву. Либо учить псалмы, стоя на коленях в «красном углу». Спрашивать отчима о чем-либо надо было по особой форме: «Товарищ генерал, разрешите к вам обратиться?».

За непослушание отчим наказывал ремнем. Чаще всего прилетало по спине и бедрам. Без разрешения строгого отчима мальчики не могли ни поесть, ни сходить в туалет. Мало того, даже одевались они с благословения этого мужчины. Причем речь идет о нижнем белье.

Отчим, кроме того, морально унижал детей. В случае провинности их заставляли есть с опущенных на пол тарелок. При этом мужчина сравнивал мальчиков со свиньями и собаками.

- Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю Иванову И.Н. доложить об обстоятельствах произошедшего. В случае передачи материалов ход проверки будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК. Следователи ходатайствовали о передаче материалов проверки, начатой по данному факту в МВД, - говорится в официальном сообщении пресс-службы Следственного комитета России.

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