Водители автобусов Каспийска объявили забастовку из-за штрафов за маски

Однако многие водители продолжили работу и не испугались штрафов. Фото: стоп-кадр видео из социальных сетей

22 октября в Каспийске на линии не вышел городской транспорт. Оказалось, что водители автобусов отказались работать из-за штрафов, которые им собираются выписывать из-за пассажиров. Дагестанцы заходят в маршрутки и отказываются надевать лицевые маски, а платить за это придется водителям.

В сети появилось видео пустые автобусов, стоящих в ряд на парковке. Возле них - столпотворение людей. Это водители обсуждают свою забастовку и отказываются работать. Конечно, не все поддержали такое начинание своих коллег, однако часть шоферов нарушили график функционирования городских маршрутов.

Обновление информации на 22:30

В администрации Каспийска сообщили, что бастующие прекратили протест, ведомство урегулировало вопрос.

- Администрация города урегулировала сложившееся обстоятельство с руководством маршрутного такси, и теперь вновь возобновилось движение по привычному маршруту, - сказано в сообщении мэрии.

Отметим, в Дагестане действует масочный режим, патрульные проверяют наличие маски в общественных местах. Однако теперь полицейские не только выписывают предупреждения гражданам, но и штрафуют водителей автобусов, если там есть пассажиры без защиты.

Оперативные данные по коронавирусу в Дагестане

На 22 октября в Дагестане выявили 54,6 тысяч случаев заражения коронавирусом, за сутки диагноз получили еще 145 человек.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в июле 2021 года заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова посетила Дагестан и дала свою оценку эпидемиологической обстановке. По ее словам, смертельность была запредельной. А в октябре, согласно статистике, число зараженных с каждым днем только растет.

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