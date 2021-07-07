«Цифры пугают»: Голикова назвала Дагестан регионом с худшими показателями вакцинации в России

Татьяна Голикова ужаснулась эпидемиологической обстановкой в Дагестане Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что хуже всего массовая вакцинация проходит в Дагестане. При этом количество смертельных случаев от коронавируса зашкаливает: в первую неделю июля погибло уже 102 человека.

- Хуже всего вакцинация идет в Дагестане, уровень заболеваемости нас пугает, - заявила Голикова.

На настоящий момент в регионе 36 984 заболевших, из них 170 нововыявленных случаев заболевания за сутки. Всего погибло 1 566 человек, трое за сутки. Во время заседания оперативного штаба министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева сообщила о резком росте смертности от коронавируса за первую неделю июля.

- Смертность резко возросла. Эта цифра вызывает большую настороженность. Еще в апреле этого года такое количество умерших от COVID-19 и внебольничных пневмоний было зарегистрировано за весь месяц, а здесь ситуация за шесть дней, - заявила Беляева.

На это отреагировал глава региона Сергей Меликов: нужно срочно донести информацию до населения, чтобы мотивировать соблюдать коронавирусные ограничения и вакцинироваться. Уже сейчас в республике запретили все массовые мероприятия, вернулись к масочному режиму и другим требованиям.

Ранее Меликов записал видео-обращение к местному населению, в котором обрисовал жизнь при новой волне коронавируса. На тот момент число зараженных росло не так стремительно. По словам главы Дагестана, единственным спасением от эпидемии является коллективный иммунитет, который можно получить при вакцинации.

Для улучшения темпов иммунизации населения Меликов дал указание главам районов республики повысить темпы вакцинации, иначе он сместит их с постов.

- А давайте заключим джентльменский договор? Пять глав муниципалитетов, где мы зафиксируем наименьшее число вакцинированных жителей, будут освобождены от своих должностей. Скажем так, из-за того, что не смогли обеспечить безопасность населения, - заявил Меликов.

Однако с начала июня, когда было сделано заявление, темпы вакцинации не улучшились.

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