В Дагестане установили рекорд госпитализированных ковид-пациентов в этом году

По данным министерства здравоохранения Дагестана, число госпитализированных пациентов с подозрением на коронавирус достигло своего максимума с начала 2021 года. Каждые сутки в больницы поступает все больше людей.

- За последние сутки в республике госпитализировано 468 пациентов с внебольничными пневмониями и подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Кроме того, болезнь проходит в тяжелой форме и осложнениями у 30% поступивших в лечебные учреждения, и нередко это наблюдается в людей моложе 40 лет, - сказано в сообщении ведомства.

На настоящий момент зарегистрирован максимум лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 - 168 за минувшие сутки, а также выросло количество умерших - 99 летальных исходов с 1 по 6 июля.

Уже сейчас в Дагестане наложили запрет на все массовые мероприятия.