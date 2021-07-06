Власти Дагестана ввели полный запрет на массовые мероприятия

6 июня на заседании Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса в Дагестане обсудили эпидемиологическую обстановку. Участники приняли решение наложить полный запрет на массовые мероприятия в республике.

Главная причина - резкий рост числа заболевших. Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о закрытии на карантин сразу двух сел Дагестана. Власти намерены усилить контроль за соблюдением масочного режима. Жестче контролировать будут и контактных лиц. Массовые мероприятия, в том числе пятничные богослужения, теперь под запретом. Основной причиной распространения инфекции в республике по-прежнему остаются поминки и свадьбы, где, как правило, собираются не только родственники, но и большая часть селян.

За последние сутки в республике коронавирус был подтвержден у 168 жителей. Общее число носителей инфекции выросло до 36 814 человек. Умерли за прошедшие сутки пять жителей региона. Общее число смертей от COVID-19 достигло 1563.