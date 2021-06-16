Карантин по коронавирусу в Дагестане: село Урахи закрыто минимум на две недели

В "красной зоне" снова не хватает рук. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жесткий карантин по коронавирусу введен с сегодняшнего дня, 16 июня, в селении Урахи Сергокалинского района Дагестана. Такое решение приняли местные власти после на экстренном заседании оперативного штаба.

В последние дни в районе фиксируется резкий всплеск заболеваемости covid-19 и внебольничной пневмонией. На сегодняшний день выявлено 59 случаев заболевания. Так как большую часть пациентов «красной зоны» составляют жители Урахи, селение решено закрыть, чтобы «зараза» не расползалась дальше по районам республики.

- С 16 июня селение Уразхи закрыто на карантин. Въезд и выезд из населенного пункта запрещены. Кафе и ресторанам разрешено работать только на вынос, - заявили в оперштабе.

Власти намерены усилить контроль за соблюдением масочного режима. Жестче контролировать будут и контактных лиц. Массовые мероприятия, в том числе пятничные богослужения, теперь под запретом. Основной причиной распространения инфекции в республике по-прежнему остаются поминки и свадьбы, где, как правило, собираются не только родственники, но и большая часть селян.

- Источниками заражения у 40% больных являются свадьбы, у 22% - соболезнования, - сообщил Айнулла Тагиров, руководитель отдела Роспотребнадзора в городе Избербаш.

За масочным режимом усилят контроль, Фото: Мария ЛЕНЦ

Тем временем, в «красной зоне» центральной больницы Сергокалинского района не хватает рабочих рук. Штатные медики не справляются с наплывом инфицированных пациентов. С сегодняшнего дня к ним на помощь присоединились коллеги из других отделений.

- На сегодняшний день в «красную зону» привлечены дополнительно врачи из других отделений, - заявил за заседании оперштаба главврач районной больницы Али Багомедов.

В оперштабе отметили, что карантин будет действовать до тех пор, пока ситуация не стабилизируется - минимум две недели.

Урахи пока что единственный населенный пункт, где введены жесткие ограничения. В целом в Дагестане ситуация с коронавирусной инфекцией остается напряженной. За все время пандемии здесь зафиксировано 34 358 случаев заражения коронавирусом и более 1,5 умерших. Тем не менее, массовая вакцинация в республике продвигается «со скрипом». На сегодняшний день двумя компонентами вакцины привито менее одного процента населения.

Специалисты напоминают, что вакцина - самая эффективная мера в борьбе с распространением инфекции.

- Не берите во внимание слухи и сплетни, доверяйте только специалистам и официальным источникам информации! Прививка лучше реанимации и аппарата ИВЛ, - напомнили в оперштабе.

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