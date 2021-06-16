Вакцинация или локдаун: глава Дагестана Сергей Меликов предупредил население о жестких мерах

Сергей Меликов обратился к населению с призывом вакцинироваться. Фото: стоп-кадр видео-обращения главы республики

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов обратился к населению в видео-послании. Он затронул проблему распространения коронавирусной инфекции в республике. По его словам, дагестанцев может ждать неутешительный прогноз.

Меликов констатировал рост числа заболеваемых и погибших. Медучреждения снова переход в экстренный режим работы, увеличивают количество коек для ковид-больных. Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в республике закрыли одно из сел как очаг распространения коронавируса.

Чиновник призвал население отринуть все сомнения и массового вакцинироваться. Если этого не произойдет, то может нагрянуть новый карантин, как в 2020 году. Меликов спросил, хотят ли жители республики встретить лето и осень в стенах своих домов и квартир. Он отметил, что для того, чтобы не дать новой волне заболевания накрыть Дагестан, надо иммунизироваться.

Часто на вопрос, почему гражданин не хочет бесплатно вакцинироваться, он отвечает, что боится побочных эффектов. Меликов тоже отметил этот пагубный фактор: в социальных сетях постоянно слышны призывы отказаться от любых прививок. "КП" разобралась в вопросе и рассказала, почему население больше боится вакцины, чем самого коронавируса.

Напомним, 16 июня 2021 года в селении Урахи Сергокалинского района Дагестана ввели жесткий карантин. Такое решение приняли местные власти после на экстренном заседании оперативного штаба. За сутки только в этом небольшом селе заболело 59 человек. Такой всплеск заболеваемости нужно было пресечь до того, как болезнь "поползет" по республике, поэтому населенный пункт закрыли.

Дагестан - один из регионов с самым низким показателем вакцинации населения. Чтобы исправить ситуацию и простимулировать чиновником активнее проводить кампанию иммунизации, Меликов пригрозил главам муниципалитетов увольнением с постов.

- А давайте заключим джентльменский договор? Пять глав муниципалитетов, где мы зафиксируем наименьшее число вакцинированных жителей, будут освобождены от своих должностей. Скажем так, из-за того, что не смогли обеспечить безопасность населения, - заявил глава Дагестана.

На фоне стремительно ухудшающейся эпидемиологической обстановки вопрос массовой вакцинации населения особенно актуален.

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