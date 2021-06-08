Глава Дагестана пообещал уволить чиновников за низкие темпы вакцинации населения

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов во время заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом выразил пообещал освободить от должностей тех глав муниципалитетов, где кампания вакцинации от коронавируса будет реализовываться также плохо, как сейчас.

- А давайте заключим джентльменский договор? Пять глав муниципалитетов, где мы зафиксируем наименьшее число вакцинированных жителей, будут освобождены от своих должностей. Скажем так, из-за того, что не смогли обеспечить безопасность населения, - заявил Меликов.

Сейчас Дагестан находится на 85 месте по количеству вакцинированных граждан в регионе. Ранее минздрав Дагестана заявил об увеличении коечного фонда для COVID-больных.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об отставке председателя Народного собрания республики, а также об отстранении от должности ректора Дагестанского государственного медицинского университета Сулеймана Маммаева за попытку фиктивного трудоустройства родственника.