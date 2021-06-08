Глава Народного собрания Дагестана не вошел в новую команду и покинул пост

Хизри Шихсаидов. Фото: пресс-служба Народного собрания Дагестана

Председатель Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов ушел в отставку. Временно исполняющим его обязанности стал первый заместитель председателя парламента Сайгидахмед Ахмедов.

- Официального документа пока нет, но я планирую покинуть пост в ближайшее время, это должно решиться на сессии народного собрания. Формируется новая команда, и это нормальный процесс, - рассказал Шихсаидов 7 июня.

Он вступил в должность председателя парламента в 2013 году и проработал 8 лет. До этого он был депутатом Государственной думы V и VI созывов от "Единой России".

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о решении суда по делу бывшего главы бюро медико-социальной экспертизы по Республике Дагестан Магомеда Махачева. Он обвиняется в получении и вымогательстве взятки в почти миллион рублей, за это его отправили в колонию строго режима на 7,5 лет.

Судья учитывала то, что Махачев создал целую торговую империю липовыми справками о инвалидности. Он нанес ущерб Дагестану на 24 миллиона рублей.