Короля липовых справок по инвалидности Магомеда Махачева посадили на 7,5 лет

Магомед Махачев руководил бюро с 2013 года

СУ СК Росси по Республике Дагестан сообщает, что суд вынес приговор бывшему руководителю "Главного бюро медико-социальной экспертизы по Республике Дагестан" Минтруда России Магомеду Махачеву. Он получил 7,5 лет лишения свободы за взятку.

- Обвиняемый с февраля 2014 года по апрель 2018 года получил от руководителей территориальных бюро медико-социальной экспертизы взятки на общую сумму 950 тыс. рублей за незаконное бездействие, - заявили в ведомстве.

Махачев прошел по статьям "получение" и "вымогательство взятки". Он отбудет свой срок в колонии строгого режима, а также заплатит штраф в 4,5 миллиона. Помимо того, что его отправят в тюрьму, на двадцатимиллионное имущество Махачева наложили арест.

История Махачева не так проста. "КП-Северный Кавказ" писала, как именно он получил кресло главы Республиканского бюро медико-социальной экспертизы и сколько за это пришлось заплатить. После своего назначения, Магомед Махачев создал целую империю по торговле липовыми справками об инвалидности. За пять лет этого преступного бизнеса в Дагестане даже появились целые села, в которых жили одни лишь инвалиды. Своими действиями он нанес республиканскому бюджету ущерб на сумму более 24 миллионов рублей.

Против Махачева возбудили уголовные дела по серьезным статьям: "Создание преступного сообщества с использованием служебного положения", "Мошенничество в особо крупном размере", "Служебный подлог", "Участие в преступном сообществе", "Получение взятки организованной группой".

Поэтому он очень не хотел попасть в руки силовиков. Он пустился в бега в горы Дагестана, его объявили в международный розыск. В итоге чиновник был задержан в ходе спецоперации в Грозном.

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