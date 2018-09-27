Следствие: брат Абдулатипова за 70 млн купил Магомеду Махачеву место главы медико-социальной экспертизы

СЕГОДНЯ 15:45 2018-09-27T16:07:53+03:00

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Дагестанские следователи узнали, каким образом Магомед Махачев стал главой Республиканского бюро медико-социальной экспертизы и сколько за это пришлось заплатить. Как сообщил "Комсомольской правде на Северном Кавказе" близкий к расследованию источник, на данный момент установлено, что интересы своего родственника в назначении на столь важную должность лоббировал сам Раджаб Абдулатипов. В итоге это стоило брату главы республики целых 70 миллионов рублей.

После своего назначения, Магомед Махачев создал целую империю по торговле липовыми справками об инвалидности. За пять лет этого преступного бизнеса в Дагестане даже появились целые села, в которых жили одни лишь инвалиды. Своими действиями он нанес республиканскому бюджету ущерб на сумму более 24 миллионов рублей.

Махачев не спешил сдаваться в руки силовиков, тем более, что против него были возбуждены уголовные дела по крайне серьезным статьям: «Создание преступного сообщества с использованием служебного положения», «Мошенничество в особо крупном размере», «Служебный подлог», «Участие в преступном сообществе», «Получение взятки организованной группой».

Он смог скрыться от полиции и сбежал через горы за границу. Силовики подозревали, что он может скрываться в Грузии или Азербайджане. Из-за этого Махачева даже объявили в международный розыск.

В итоге чиновник был задержан в ходе спецоперации в Грозном, а теперь сотрудники правоохранительных органов наведались и в дом самого Раджаба Абдулатипова. Его подозревают в участии в преступном сообществе.

В первый раз Раджаба Абдулатипова задерживали в 2010 году по подозрению в торговле загранпаспортами. Тогда чиновника отпустили. Сейчас он вновь может обвиняться в организации подпольного ОВИРа, который несколько лет подряд незаконно выдавал заграничные паспорта жителям Дагестана. Здесь же выдавали и обычные паспорта, только уже по ускоренной схеме, в то время как в официальном ведомстве эту процедуры тянулись месяцами. Стоил паспорт от 5 до 30 тысяч рублей. В итоге в эту контору наведались сотрудники правоохранительных органов и накрыли столь прибыльное предприятие.

Кроме того, есть информация, что в Дагестане Раджаб Абулатипов был в своем роде "решалой", через которого за определенную мзду можно было купить любой пост в республиканскм правительстве и решить проблему в бизнесе.

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