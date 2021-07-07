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Здоровье7 июля 2021 16:03

В Дагестане смертность от коронавируса за неделю достигла месячных показателей

В регионе уже полностью запретили массовые мероприятия
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Во время заседания оперативного штаба министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева заявила, что число смертей от коронавирусной инфекции резко возросло. За первую неделю июля смертность достигла месячных показателей - 99 погибших.

- Смертность резко возросла. Эта цифра вызывает большую настороженность. Еще в апреле этого года такое количество умерших от COVID-19 и внебольничных пневмоний было зарегистрировано за весь месяц, а здесь ситуация за шесть дней, - рассказала Беляева.

Глава республики Сергей Меликов попросил распространить информацию как можно большему количеству граждан, чтобы они понимали степень опасности складывающейся ситуации. В Дагестане уже полностью запретили массовые мероприятия и развернули кампанию массовой вакцинации.

В Дагестане за прошедшие сутки смертельная статистика увеличилась еще на три случая. Общее число скончавшихся достигло 1566 человек. Это второй показатель после Ставрополья в СКФО.