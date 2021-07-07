В Дагестане смертность от коронавируса за неделю достигла месячных показателей

Во время заседания оперативного штаба министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева заявила, что число смертей от коронавирусной инфекции резко возросло. За первую неделю июля смертность достигла месячных показателей - 99 погибших.

- Смертность резко возросла. Эта цифра вызывает большую настороженность. Еще в апреле этого года такое количество умерших от COVID-19 и внебольничных пневмоний было зарегистрировано за весь месяц, а здесь ситуация за шесть дней, - рассказала Беляева.

Глава республики Сергей Меликов попросил распространить информацию как можно большему количеству граждан, чтобы они понимали степень опасности складывающейся ситуации. В Дагестане уже полностью запретили массовые мероприятия и развернули кампанию массовой вакцинации.

В Дагестане за прошедшие сутки смертельная статистика увеличилась еще на три случая. Общее число скончавшихся достигло 1566 человек. Это второй показатель после Ставрополья в СКФО.