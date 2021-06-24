В Дагестане зафиксированы самые низкие показатели по вакцинации от COVID-19

Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ назвала регионы, в которых больше и меньше всего вакцинированных от COVID-19.

Среди лидеров по темпу вакцинации на 100 тысяч населения – Чеченская Республика. А также Московская, Сахалинская, Белгородская, Тюменская области и Ханты-Мансийский автономный округ.

Меньше всего вакцинированных в Республике Дагестан, Ульяновской, Владимирской и Вологодской областях.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье с 1 июля начинается углубленная диспансеризация для тех, кто переболел COVID-19. Записаться на диспансеризацию можно на портале Госуслуги в разделе «Мое здоровье» или непосредственно в поликлинике.