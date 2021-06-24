На Ставрополье с 1 июля начинается углубленная диспансеризация для тех, кто переболел COVID-19

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил главам регионов провести подготовительные мероприятия в медорганизациях, чтобы с 1 июля пациенты, переболевшие коронавирусом, смогли пройти углубленную диспансеризацию.

Также губернаторам нужно обеспечить своевременное проведение противоэпидемических мероприятий в зависимости от ситуации в их регионе.

– О результатах всей этой работы нужно доложить в Правительство до 1 августа, – говорится в официальном документе.

Записаться на диспансеризацию можно на портале Госуслуги в разделе «Мое здоровье» или непосредственно в поликлинике.

Ранее «КП-Северный Кавказ" писала, что в Ставропольском крае количество мест для лечения больных ковид вырастет с 1107 до 2111. Это связано с ростом заболеваемости. Об этом сообщила журналистам замминистра здравоохранения Ставрополья Наталия Звягинцева.

За весь период пандемии в нашем регионе число заболевших достигло 56427. За сутки диагноз подтвердился еще у 100 пациентов. На стационарном лечении сейчас находятся 1210 человек с подтвержденным ковидом и вирусными пневмониями.