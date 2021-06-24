На Ставрополье почти вдвое увеличат количество коек для ковид-пациентов

В Ставропольском крае количество мест для лечения больных ковид вырастет с 1107 до 2111. Это связано с ростом заболеваемости. Об этом сообщила журналистам замминистра здравоохранения Ставрополья Наталия Звягинцева.

За весь период пандемии в нашем регионе число заболевших достигло 56427. За сутки диагноз подтвердился еще у 100 пациентов. На стационарном лечении сейчас находятся 1210 человек с подтвержденным ковидом и вирусными пневмониями.

Также 6200 человек находятся под амбулаторным наблюдением. За сутки скончались еще шесть пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Ранее сайт stav.kp.ru. писала, что в Ставрополе станция скорой помощи увеличила число бригад, выезжающих на вызовы больных с температурой, в том числе симптомами Covid-19.

Если раньше в краевом центре каждый день работали только 3 таких бригады, теперь их количество выросло до 5. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказал главный врач Ставропольской краевой клинической станции скорой медицинской помощи Антон Фарсиянц.