В Ставрополе увеличили число бригад, выезжающих на вызовы больных с коронавирусом

Чаще всего в краевом центре с коронавирусной инфекцией госпитализируют молодых людей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ставрополе станция скорой помощи увеличила число бригад, выезжающих на вызовы больных с температурой, в том числе симптомами Covid-19.

Если раньше в краевом центре каждый день работали только 3 таких бригады, теперь их количество выросло до 5. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказал главный врач Ставропольской краевой клинической станции скорой медицинской помощи Антон Фарсиянц.

- В Ставрополе за последнюю неделю увеличилось число вызовов врачей скорой медпомощи. До этого у нас в городе работали три бригады скорой, теперь из-за большого количество вызовов работают 5! В пик пандемии, в ноябре-декабре 2020 года в Ставрополе работали 13 бригад. В основном сейчас госпитализируют с коронавирусной инфекцией пациентов молодого возраста. И все они не привиты. Думали, что опасность уже позади, что болезнь обойдет их стороной. Но не привитые пациенты не защищены, - уверяет врач.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что число зараженных коронавирусом в регионе достигло 56233. За вчерашний день болезнь диагностировали у 88 местных жителей. Всего в нашем крае от ковида скончались 1624.

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