В Ставрополе молодых людей стали чаще госпитализировать с коронавирусом. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщил главный врач Ставропольской краевой клинической станции скорой медицинской помощи Антон Фарсиянц.

- Людей пенсионного возраста сейчас госпитализируют реже. Те, кто переболел ковидом, имеют иммунитет уже. Есть и дисциплинированные пенсионеры, которые уже привились, поэтому чаще всего госпитализируют людей молодых. Так, мы сегодня, 22 июня госпитализировали мужчину чуть старше 30 лет в тяжелой форме. Пациент не обращался в скорую, в итоге запустил себя до тяжелого состояния.

Как рассказал Антон Фарсиянц, чаще всего заболевают те, кто не привился. Еще не было в Ставрополе зафиксировано случаев, когда привитый от коронавируса пациент, попадает в больницу с повторным заражением.

Тем временем в крае на сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 304,4 тысячи человек.

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